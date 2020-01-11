總統蔡英文成功連任，美國眾議院國會台灣連線主席今天發聲明表達祝賀。他們表示，將與蔡政府合作增強美台關係，並確保美方履行台灣關係法及台灣旅行法等友台法律。

台灣總統大選11日登場，蔡總統以超過800萬的高票擊敗國民黨總統候選人韓國瑜，成功連任。美國眾議院「國會台灣連線」4名共同主席夏波（Steve Chabot）、康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與席瑞斯（Albio Sires）隨即發表聲明，恭賀蔡總統勝選。

這4位主席表示，他們已準備好與蔡政府合作，增強美台關係及深化雙邊經濟合作，為台灣人民促進和平、繁榮，並推廣自由開放的印太區域。他們強調：「我們也會努力確保美方履行在台灣關係法、六項保證及台灣旅行法下對台灣的承諾。」

他們指出，台灣作為印太區域民主燈塔，是區域及世界人們的典範，台灣今天的選舉再次顯示，民主以促進和平、自由及繁榮的方式，體現人民的意志。

(中央社)