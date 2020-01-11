雙帥戰果揭曉，北市第三選區（中山、北松山）國民黨立委蔣萬安以51.438％、11萬2784票，贏過民進黨立委候選人吳怡農45.3973％、9萬9539票，順利連任成功，蔣面對吳來勢洶洶，仍守住該選區，也象徵國民黨這位未來之星，邁向競選台北市長之路，更跨進一大步。

雙帥之戰，備受全國矚目，民進黨更將這選區視為重中之重的指標性戰役，傾府院黨全力，輔選吳怡農，更安排「下架吳斯懷」、公民權下修18歲等政見策略，都讓吳怡農來擔任吹響號角的發起者，屢次找來黨內高層大咖站台，想靠著「護國保台」的神主牌，將蔣萬安拉下。

身為挑戰者的吳怡農，在選戰初期先是強調君子之爭，與蔣萬安碰面都相敬如賓，且每天都發媒體採通，製造聲量，網路戰更「萬箭齊發」，不停提出創意文宣品、周邊小物，邀網紅合作，強大的空軍，讓他凝聚了「農夫、農婦」粉絲，後勢看漲。

不過吳怡農到中期，開始發動猛烈攻勢，不斷質疑蔣萬安在國安五法、反滲透法、反送中的立場模糊，更一度提出「蔣經國害吳乃德沒工作」的父祖仇恨戰，讓君子之爭整個變調，民進黨打選戰的一貫伎倆，開始原形畢露、正常發揮，吳怡農一度讓自己停止得分。

為了挽回劣勢，吳怡農繼續拉回質疑蔣萬安對於國安立場的策略，並邀集大咖陪同車隊掃街、大造勢，但在藍大於綠的選區板塊，以及蔣萬安的清新形象下，仍無法順利逆轉，空軍大多是其他選區或年輕族群，無法成功轉為實質選票。

反觀蔣萬安，面對對手強烈攻勢，都選擇冷處理或不回應，堅持勤走基層打陸戰，不讓吳怡農抓到機會得分，不隨對手起舞，靠著打親子牌，穩住鐵票區，並持續拓展票源，守住江山，讓自己被推往台北市長寶座的道路，拿票門票、更上層樓，往後呼聲將會愈來愈高。

不過，蔣萬安在立委這局的「佛系打法」，也讓吳怡農搶盡版面，即便吳怡農小輸，對民進黨來說也是大勝，吳仍會是民進黨重點栽培的未來之星，理應大勝的蔣，若在2022台北市長選戰仍以這套打法，恐非良策，蔣陣營要思考一下這方式到底是優是劣。

(中時 )