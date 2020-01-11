2020總統大選結果揭曉，在民進黨長期執政下的台南市，蔡英文、賴清德一路領先，不僅仍維持2016年大選的超高得票率，還繼續蟬聯全台最高得票率縣市；國民黨韓國瑜、張善政的得票率，較4年前的朱王配也有成長；至於親民黨宋余配的得票率則大幅衰退。

此次正副總統大選，民進黨提名的蔡英文、賴清德在台南市的得票率高達67.38％，並締造總統大選「二連霸」的紀錄，得票數更高達78萬6426票；相較2016年總統大選，民進黨蔡英文、陳建仁在台南市拿下全台最高得票率67.51％，得票數高達67萬608票，不僅得票數增加，得票率也能維持水準。

國民黨韓國瑜、張善政在台南市的得票數33萬9702票，得票率29.10％，儘管較4年前國民黨朱立倫、王如玄的得票率22.06％，得票數21萬9196票，出現不少的成長，但似乎僅能守住藍營的基本盤，未能有效開拓票源。

至於親民黨提名的宋楚瑜、余湘得票數僅4萬1075票，得票率3.52％，相較前次大選宋楚瑜、徐欣瑩的得票率10.41％，得票數10萬3432票，均大幅衰退，顯示親民黨在台南市的發展空間實屬有限。

(中時 )