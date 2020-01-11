吳念真發文。（圖／翻攝自吳念真臉書）

吳念真呼籲年輕人要跟長輩和解。（圖／翻攝自吳念真臉書）

2020總統大選今(11日)舉行，從下午4時開票以來，蔡英文的得票數已超過韓國瑜一百多萬，可說大勢底定。昨(10日)導演吳念真在臉書呼籲年輕人要試著與長輩和解，不要因為選舉傷害世代之間的感情，而今看到選舉結果，吳念真稍早開心發文表示：「向所有小朋友致敬」。

2020這場選舉曾被形容是世代之間的戰爭，部分家庭甚至為此感情出現裂痕，昨吳念真發文，說：「如果你現在還在跟長輩爭辯，或者以冷漠、不屑的神情，面對長輩們的『異』見，其實，不要這樣。」吳念真提醒：「你有沒有想過，或許正是你平常太少和他們接近，太少陪伴和聆聽，甚至不耐煩他們的詢問，以致於他們只能從LINE的群組中，找到他們想要的伙伴、想聽的聲音」。

吳念真昨強調，在部分長者的眼中，年輕一代永遠都是「囝仔」，也是導致他們總會認為「我吃的鹽比你吃的米還多」，然爭辯這一切沒有任何意義，如果選舉結果出爐，多數人的決定都跟你相同，「或許你就有機會，擁抱一下你的長輩，跟他們說：其實，我們都很敬重、感謝你們過去的成就，今天，我們才能這麼安心、自在地決定我們的未來」，希望大家如果最後選舉結果如自己所願，不要因此和長輩鬧翻，要溫柔地和家人、長輩和解。

而稍早，吳念真見選舉結果出爐，寫下：「向所有小朋友致敬！」，恭喜大家打了勝利一仗，網友也回應：「謝謝肯站出來投票的台灣人民」、「恭喜台灣人民!接下來要繼續監督民進黨,讓他們知道不可鬆懈,要帶領台灣向前邁進!」、「謝謝每一位為了臺灣世代的未來而肯願意站出來，好好的行使投票權」、「為今年的首投族跟年輕人，也為不被顏色固化，有自己想法的你們感到驕傲~你們真的太棒了！」。

(中時電子報)