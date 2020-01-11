台中投票率7成6創史上最高 22:432020/01/11 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第十五任總統與第十屆立委選舉開票作業，台中市在晚間10時許順利完成，台中市選委會估算，今年全台中市總統選舉投票率達76.36％、立委選舉投票率76.39％，皆創下歷年選舉最高。 (中時 ) #選舉 #投票率 #台中市 #立委選舉 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭立委選舉 6選將政見發表 15:212020/01/07 政治 台南市總統大選選舉人數：155萬 6845人 16:592020/01/07 政治 台中市抽檢春節食品僅3件不合格 20:362020/01/08 生活 立委拚勝選 拉高投票率 北市膠著戰區 綠大咖催票 04:102020/01/09 地方新聞 提升投票率 台南市投票日路邊停車格不收費 17:122020/01/09 政治 投票率預估會衝高 700萬票可當選下屆總統 11:312020/01/10 政治 柯文哲再出狂言 「越文明國家投票率不會很高」 16:042020/01/10 政治 因應選舉查察 北檢動員31位檢察官進駐轄區 16:022020/01/10 社會 守住北投天母 吳思瑤自行宣布當選 20:022020/01/11 政治 民進黨立委席次達62席 再次過半佔54％ 21:072020/01/11 政治 生活熱門新聞 意外插曲！陳樹菊上台挺韓說出這句 韓粉嚇出冷汗 - 生活 好市多出現神級冰淇淋 網驚：專櫃一顆200 - 生活 太恐怖！11萬韓粉社團風雲變色 管理員：臥底的來喊＋1 - 生活 許淑華著黃金聖衣！一登場鏡頭就拍這 網笑翻：攝影師hen會 - 生活 陳樹菊挺韓被罵「智力不足」 韓國瑜回應太猛了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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