▲馬文君參選立委順利蟬連四連霸，現場支持者歡聲雷動，讓馬競選總部洋溢著歡欣喜悅的熱絡氣氛。（楊樹煌攝）

▲馬文君贏得立委勝選後，第一時間南投縣長林明溱送上眾望所歸的紅榜祝賀。（楊樹煌攝）

▲南投縣議會副議長潘一全代表議長何勝豐送上祝賀紅榜。（楊樹煌攝）

▲警政署長陳家欽也由埔里分局長方秋梅代表致上祝賀紅榜。（楊樹煌攝）

南投縣第一選區立委選舉，尋求4連霸的馬文君，以近萬票差距贏過手蔡培慧，今11日晚間7時許自行宣布當選後，現場支持者歡聲雷動的歡呼聲，讓馬競選總部洋溢著歡欣喜悅的熱絡氣氛，馬文君得知勝選，特別趕至總部感謝所有鄉親的支持，承諾未來4年將會更努力的服務鄉親，並力爭所有各項建設，回報鄉親的期待。

馬文君在贏得立委勝選後，第一時間南投縣長林明溱、南投縣議會議長何勝豐、副議長潘一全、警政署長陳家欽等都馬上送來紅榜祝賀當選，現場更是鞭炮聲四起，且煙火四射，充滿著無限歡樂的氣氛。

馬文君夫婦和所有競選團隊幹部，全都上台向現場支持者致以深度的鞠躬，表達深摯的謝意，馬文君並指出，她歷經4度參選立委，這次選得格外辛苦，因為競選對手挾著豐沛的行政資源，還有上自總統、副總統、黨主席、甚至中央各部會首長頻頻的下鄉輔選，但鄉親還是肯定她這近10年來，認真為南投這塊這土地付出的心力與汗水，不分藍綠全力的相挺，才能贏得最後的勝利。

馬文君說，更讓她感動的是，回顧這次選舉的競選團隊，不少民意代表全都站出出來，而且以往他們在自己的選舉時，都沒有那麼認真過，每天不惜烈日或寒風細雨，站立街頭，甚至走向菜市場，深入偏鄉不停的替她在拜票拉票，這份深摯的恩情，令她永難忘懷，同時也很過意不去。

馬文君表示，鄉親不分藍綠還有競選團隊無怨無悔的付出，未來她也會秉持這份信念，不分黨派、不分地域、不分族群的全力為南投鄉親服務，並全力向中央爭取經費，建設南投，為南投未來開創新局，以回報鄉親對她一本初衷的支持與愛護。

(中時 )