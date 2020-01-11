2020立委選舉6席原住民立委當選名單出爐，包括：

平地原住民選區：鄭天財（中國國民黨）、陳瑩（民主進步黨）、廖國棟（中國國民黨）

山地原住民選區：高金素梅（無黨團結聯盟）、孔文吉（中國國民黨）、伍麗華（民主進步黨）

而值得注意的是，在山地原住民部分，民進黨首度有所斬獲，也就是伍麗華！出身教育界的屏東縣原住民處長伍麗華，當選首位民進黨籍山地原住民立委！

山地原住民立委共選出3席，伍麗華首次參選就獲得2萬5000多票，在11名候選人中得到第2名。

過去山地原住民絕大多數由國民黨籍候選人當選立委，包括孔文吉、簡東明、林春德（後轉為親民黨）、瓦歷斯·貝林（後轉為無黨籍）、曾華德、高揚昇、華加志、全文盛、高天來、林天生、華愛等人。

於2008年立法委員選舉修訂為3席，採用複數選舉區制度選出。伍麗華市民進黨籍第一次當選山地原住民立委。

(中時電子報)