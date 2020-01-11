紐時：台灣大選結果出爐 狠狠給了大陸一記重擊 22:272020/01/11 中時 施施 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國《紐約時報》報導，在北京不斷努力，試圖加強對台控制的情況下，台灣2020年的大選結果等於狠狠給了大陸一記重擊。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣大選結果出爐。美國《紐約時報》報導，在北京不斷努力，試圖加強對台控制的情況下，台灣2020年的大選結果等於狠狠給了大陸一記重擊。 《紐時》認為，蔡英文的勝利，不僅顯示民進黨主打的「芒果乾」策略成功，香港數月來的反政府示威，也明顯有利她的選情。 從中國共產黨的角度來看，台灣的選舉結果完全反映出香港示威的強大影響力。香港示威活動雖未在實體上擴大到台灣，但也在無形中改變了台灣選民對大陸的觀感。 (中時 ) #台灣 #大選 #紐約時報 也許您會感興趣 推薦閱讀 砸銀彈拚生存戰 沒人輸得起 04:102020/01/07 財經焦點 製造脫勾、市場連結 04:102020/01/07 時論廣場 去年剛與台斷交 這國要加入陸一帶一路了 15:122020/01/07 國際 布拉格提案 牽制陸5G布局 04:092020/01/09 論壇廣場 富邦投信：鼠年A股紅包行情可期 04:102020/01/09 產業特刊 《通信網路》台灣大＋思納捷，「雲端AI能源管理平台」傳捷報 09:432020/01/09 財經 蔡英文受TIME專訪：與中國擁有好關係又保有國家主權 兩個台灣人都想達到的目標 21:262020/01/09 政治 2019年交車72萬輛 BMW創進軍大陸最亮眼成績 18:232020/01/10 財經 台灣大奪電信三雄每股獲利王 04:092020/01/11 證券．權證 「章魚哥」鶯歌建德里投票結果出爐 蔡58.29％韓34.67％宋5.27％ 16:472020/01/11 政治 國際熱門新聞 東大教授分析總統大選勝敗懸殊的可能主因 - 國際 英國學者：蔡英文勝選 北京可能三管齊下 - 國際 紐時：台灣大選結果出爐 狠狠給了大陸一記重擊 - 國際 紐時：陸施壓惹反彈 台大選民挺蔡 - 時事 CNN：更甚以往 兩岸關係左右台大選 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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