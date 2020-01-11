台灣大選結果出爐。美國《紐約時報》報導，在北京不斷努力，試圖加強對台控制的情況下，台灣2020年的大選結果等於狠狠給了大陸一記重擊。

《紐時》認為，蔡英文的勝利，不僅顯示民進黨主打的「芒果乾」策略成功，香港數月來的反政府示威，也明顯有利她的選情。

從中國共產黨的角度來看，台灣的選舉結果完全反映出香港示威的強大影響力。香港示威活動雖未在實體上擴大到台灣，但也在無形中改變了台灣選民對大陸的觀感。

(中時 )