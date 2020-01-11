國民黨總統候選人韓國瑜為何輸這麼多，國民黨台北市議員游淑慧表示，投票前一天她在高鐵南港站，竟看到300公尺的人龍排隊等著買票，把她嚇到。

游淑慧在《少康戰情室》節目中表示，昨天她到高雄，晚上6、7點回來時，到高鐵南港站，看到一個場景，她整個嚇到！長達300公尺的人龍都在等著買票，為何會選南港站，是因為南港站是第一站，搶自由座有機會，他們是臨時起意，感覺到危機意識，所以要返鄉投票。

游淑慧指出，任何一個候選人會想衝高投票率，沒有辦法考慮到衝高自己的，也會衝高其他候選人的投票率。這兩天搭高鐵回家投票的人就高達18萬，很大部分是在昨天之後才回去投票，她下午2點搭車去高雄時，是班班客滿。

游淑慧說，只能說這次大選，韓蔡都把投票率衝高了，韓國瑜的策略也沒錯，選戰最後一天誰還考慮到造勢不要太成功，萬一去刺激到對方，沒有人會這樣考量的。其實投票率愈高，才是集體民意的展現，若投票率已到7成5，任何一個人都要尊重這個選舉結果。

(中時電子報)