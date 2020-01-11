人數高達11萬的「韓國瑜後援會」一夕之間風雲變色，管理員主動PO文喊「臥底的+1」 (圖／翻攝自PTT)

管理員PO文後，不少成員紛紛現身喊「+1」、「原來不是只有我」 (圖／翻攝自PTT)

該社團目前已關閉，但已經有網友備份上傳至PTT (圖／翻攝自PTT)

2020大選落幕，國民黨慘敗，不僅韓國瑜狂輸265萬票，蔡英文更獲得歷史新高的816萬票，立委選戰更是一蹋糊塗，然而就在選舉過後，擁有11萬會員的「韓國瑜後援會」一夕之間風雲變色，管理員PO文喊「臥底的通通+1」，底下也瞬間出現數千則留言：「原來不只我」、「等很久了」。不過目前粉專疑似已經關閉，搜尋不到。

臉書上除了韓國瑜本人的粉專外，還有超過數十個韓國瑜粉絲團，其中一個擁有11萬人的私密社團「韓國瑜後援會」平日也不斷挺韓罵蔡，沒想到就在選舉結束後，其中一名管理員突然PO文喊「臥底的通通來+1」，底下立刻湧入大量成員留言：「我等這刻等很久了」、「笑死，原來不只我一個」、「看到開票結果安心了」、「憋氣好辛苦啊」、「不枉費我潛水這麼久」。

雖然該粉專已經關閉，但PO文一出後，馬上有網友截圖上傳到PTT，直問「韓國瑜社團幾乎都臥底？」，不少鄉民也傻眼表示：「這個太神了」、「原來是同伴啊」、「黑暗兵法XDDD」、「到底加進去要幹嘛啦XDDDDD」、「柯南黑暗組織真人版」。

(中時電子報)