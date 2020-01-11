中選會於今日(11日)晚間10點15分左右開完本屆總統副總統暨立委選結果，最終總統總投票數1430萬895票。由民進黨蔡英文、賴清德以破歷史紀錄的817萬186票贏得總統大選，民進黨也以62席(包括無黨參選的蘇震清)立委過半，成為下屆國會最大政黨。

總統選舉結果資訊如下：

1. 親民黨宋楚瑜、余湘60萬8590票，得票率4.26％

2. 國民黨韓國瑜、張善政552萬2119票，得票率38.61％

3. 民進黨蔡英文、賴清德817萬186票，得票率57.13

各政黨立委席次如下(按最多席次政黨排列)：

民進黨立委62席，區域49席(含蘇震清)，不分區13席，政黨得票率33.98％

國民黨立委38席，區域25席，不分區13席，政黨得票率33.36％

台灣民眾黨立委5席，不分區5席，政黨得票率11.22％

時代力量黨立委3席，不分區3席，政黨得票率7.75％

台灣基進黨立委1席，區域1席

無黨4席，區域4席，高金素梅、林昶佐、趙正宇、傅崐萁

(中時 )