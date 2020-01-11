中選會於今日(11日)晚間10點15分左右開完本屆總統副總統暨立委選結果，最終總統總投票數1430萬895票。由民進黨蔡英文、賴清德以破歷史紀錄的817萬186票贏得總統大選，民進黨也以62席(包括無黨參選的蘇震清)立委過半，成為下屆國會最大政黨。
總統選舉結果資訊如下：
1. 親民黨宋楚瑜、余湘60萬8590票，得票率4.26％
2. 國民黨韓國瑜、張善政552萬2119票，得票率38.61％
3. 民進黨蔡英文、賴清德817萬186票，得票率57.13
各政黨立委席次如下(按最多席次政黨排列)：
民進黨立委62席，區域49席(含蘇震清)，不分區13席，政黨得票率33.98％
國民黨立委38席，區域25席，不分區13席，政黨得票率33.36％
台灣民眾黨立委5席，不分區5席，政黨得票率11.22％
時代力量黨立委3席，不分區3席，政黨得票率7.75％
台灣基進黨立委1席，區域1席
無黨4席，區域4席，高金素梅、林昶佐、趙正宇、傅崐萁
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。