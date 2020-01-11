面對民進黨政府強行三讀通過〈反滲透法〉，而總統蔡英文確定在本次大選獲選連任，在陸台師與台生普遍認為，接下來兩岸關係勢必更敏感，他們長期在大陸工作與生活，不只憂心該法將針對在陸台人而來，更憂慮自身權益將受到嚴重損害。

一名天津台師表示，他身邊不少台師好友，早早就買好機票，主動請假回台灣投票，就是想要用選票表達自己的想法，特別是民進黨政府通過〈反滲透法〉，無視司法，透過網軍操控選舉，「這是針對我們這些人，我們覺得無奈」，而蔡政府贏得總統大選，未來兩岸勢必更敏感，但對於在陸台人來說也只能接受，因為這是台灣人民的選擇。

該名台師也說，這次大選，主要還是「友中派」與「仇中派」的對立，對於相關議題，也就是〈反滲透法〉在內，越罵就越造成反效果，而台師、台生長期在大陸生活，「身為台師，最擔心也最不想看到的，就是兩岸無止境的對抗下去」，如果兩岸敵對狀態持續，維繫兩岸關係的九二共識也被破壞掉，「第一批犧牲的就是我們！」

廈門大學博士研究生游智彬則說，他9日便從杭州返台，該班飛機上幾乎都是台灣人。而他身邊不少台商、台師與台師好友，這次選舉都返台投票，最關鍵的原因，就是認為〈反滲透法〉已三讀通過，「這玩得有點過火」，他們長期都在大陸生活，「赴陸發展也是想壯大台灣」，該法過關，勢必影響到廣大在陸台人的切身權益，膽子小的人，可能就放棄到大陸發展，任人宰割。

游智彬認為，已在大陸深根並長期發展的台灣人來說，民進黨政府持續執政，生活不會有改變，不過兩岸關係仰賴政治紅利，台生與台青在陸發展，接下來是否還可以持續享有差異化待遇，可能會有變化，以及在蔡政府連任後，才想要到大陸發展的台灣青年，是否因為政治發展而生涯規畫而受影響，也都值得關注。

(旺報 )