金馬影帝秦祥林移民洛杉磯多年，這次特地回台投票。他11日帶著太太曹昌莉，跟著「戶長」顧安生、胡錦夫婦到投票所投票。秦祥林笑說自己有選前焦慮症，連電視都不敢開，有看電視也是轉到動物台、運動台，胡錦也說投票前一晚緊張到失眠。對於今晚開票結果，秦祥林感到「意外」，胡錦則心情低落地說：「不能接受。」

秦祥林表示有選前焦慮症。盧禕祺攝

秦祥林因為怕蓋章錯了，今一早還先到顧安生、胡錦家做功課，聽顧安生把投票流程講解一番，顧安生細心教導完，問他：「聽懂了沒有？」秦祥林像個小學生一樣笑回「聽懂了」，胡錦也不斷叮嚀要仔細看好、別蓋錯人。

胡錦說，由於秦祥林和太太的戶籍設在她們家，所以大家常戲稱顧安生是他們的戶長。秦祥林花了5分鐘投完票，神情輕鬆許多，笑說自己蓋得非常謹慎，他也跟大家拜早年。今晚他和朋友們邊用餐邊看開票結果，預計12日一早就要和太太飛回洛杉磯好好放鬆一下。攝影/盧禕祺

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