由台北市長柯文哲所率領的台灣民眾黨可望成為台灣第3大黨，代表民眾黨參選區域立委的何景榮表示，在當前美中變局下，藍綠兩黨均採極端的兩岸政策方向，綠營過度操作「芒果乾」（亡國感諧音），導致社會嚴重分歧，如今將成為第3大黨的台灣民眾黨，將致力採取維持「中華民國現狀」的中間路線。

這次代表民眾黨參選台北第3選區的何景榮接受《多維新聞》訪問時表示，不論是中美變局、或因統獨議題造成台灣社會日漸撕裂，但國民黨仍喊著「終極統一」、以及韓國瑜赴中聯辦會見中共官員；民進黨則是為了選票過度操作「芒果乾」，蔡英文競選總部前發言人林靜儀更曾主張「統一就是叛國」。這些都顯示藍綠兩黨均以極端的兩岸政策面對當前國際與兩岸變局。

何景榮解釋稱，台灣民眾黨雖然將成為立法院第3大黨，但將有別於國、民兩黨，會秉持「中間路線」，致力於維持「中華民國現狀」。他說，日前美國在台協會（AIT）曾拜訪民眾黨並與黨內要角會面，證明外界傳言「民眾黨無法獲得美方青睞」並非事實，因而民眾黨將是最適合台灣的「中道」力量。

談到自己的參選理由，何景榮回答稱，「我就是一個基層、外配孩子、爸爸是大樓管理員」，如今藍綠兩黨盛行分贓政治，「基本上不會給這種基層年輕人機會」，唯獨台灣民眾黨給了屬於中低收入戶孩子的何景榮、獨掌青年詹翔欽機會，「在其他黨我們看不到這個機會」。

何景榮強調，台灣民眾黨與其他黨的區別，是該黨主打「民生、社會福利」議題，欲走一個有別於兩大黨統獨大戰的路線，因此是一個比較「站在民眾面上」的政黨。

(中時電子報)