2020總統大選11日開票結果出爐，民進黨總統、副總統候選人蔡英文、賴清德狂勝對手，兩人晚間與行政團隊、競選團隊一同現身戶外舞台，手牽手向民眾鞠躬致謝。（黃世麒攝）

2020總統大選11日開票結果出爐，民進黨總統、副總統候選人蔡英文（右）、賴清德（左）狂勝對手，兩人晚間一同現身戶外舞台，接受群眾歡呼。（黃世麒攝）

2020總統大選11日開票結果出爐，民進黨總統、副總統候選人蔡英文（右）、賴清德（左）狂勝對手，兩人晚間一同現身戶外舞台，向群眾揮手感謝。（黃世麒攝）

2020總統大選11日開票結果出爐，民進黨總統、副總統候選人蔡英文、賴清德狂勝對手，兩人晚間一同現身戶外舞台，向群眾揮手感謝。(圖文)

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