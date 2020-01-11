伊朗11日終於承認誤擊烏克蘭客機，人為疏失導致機上176名乘客與機組人員全數罹難。在此同時，美伊衝突導致近日國際油價波動劇烈，周線跌幅創下近六個月最大。

美國西德州中級原油2月期貨10日收盤大跌0.87％，報每桶59.04美元，全周重挫6.4％，寫下2019年7月中以來最大周線跌幅。倫敦布蘭特3月期油10日下挫0.6％，收在每桶64.98美元，周線跌幅達5.3％。

伊朗軍方透過聯合聲明稿表示，人為疏失造成這起災難，同時承諾嚴辦肇事人員，和改良空中防禦系統。

伊朗軍方在聲明稿指出，烏克蘭客機因接近革命衛隊的「敏感軍事中心」，被雷達系統判定為敵意目標，在人為疏失和非蓄意之下，擊落該架飛機。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）表示，「伊朗對這項災難性失誤深感遺憾」，同時表示將繼續調查疏失原因，並追究「犯下這起悲劇和無法原諒的錯誤」的肇事者。

伊朗誤擊客機事件正值美伊關係緊張，客機起飛前數小時前，伊朗向伊拉克的美軍發射飛彈，報復美國刺殺伊朗高級軍事將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。聲明稿指出，「伊朗軍方高度戒備，回應美國總統引發的威脅。」 烏克蘭國際航空公司（UIA）一架波音737客機8日清晨自伊朗飛往基輔，起飛後不久便墜毀。烏克蘭外交部指出，機上乘客有82名伊朗人、63名加拿大人與11名烏克蘭人。其他乘客來自瑞典、阿富汗、德國與英國。

英國、美國與加拿大9日便表示，證據顯示該架客機是被誤擊，但伊朗否認這項說法，並指稱美國在狙殺伊朗將領後試圖移轉注意力，以及保護波音和該公司的股價。

如今伊朗當局坦承誤擊可能引起國內騷動，也讓軍方顏面掃地。

(工商 )