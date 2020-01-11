2020總統大選在今晚激情落幕，根據中選會開票統計，晚間10點為止，蔡英文已得到超817萬的票數，遠遠超過2008年馬英九的765萬票，刷新中華民國歷任民選總統最高得票數。

中華民國史上第一次民選總統在1996年舉行，共有4組候選人登記參選，分別是1號陳履安、王清峰，2號李登輝、連戰，3號彭明敏、謝長廷，4號林洋港、郝柏村，最後由2號李登輝、連戰獲得581萬票當選為中華民國第九任正副總統；而2000年的總統候選人陳水扁獲得497萬票當選總統；2004年陳水連任成功，得到647萬票，以30多萬票打敗連戰，成為中華民國第11任總統；到了2008年馬英九以765萬空前的高票當選總統，也是歷年得票數最高的，他在2012年也成功連任，只是得票數沒有超過前一次，這次得到689萬票；2016年，蔡英文同樣以689萬票成為中華民國第14任總統，遠遠超過國民黨的候選人381萬票。

時間來到2020年，1月11日的第15任總統大選，1號候選人宋楚瑜、余湘，2號韓國瑜、張善政，3號蔡英文、賴清德，三組候選人，直到當天晚上10點為止，蔡英文、賴清德的得票數已835萬，成為中華民國民選總統得票數史上最高的總統候選人。約莫晚間9點蔡英文現身競選總部召開國際記者會，發表談話，他表示不管投給誰，都是民主價值實踐，也向韓、宋致意，和她一起完成民主之旅。她也向大家保證，不會因為勝利就忘了反省，表示這4年有成績也有不足的地方，感謝台灣人民再給她4年讓她做的更好。

(中時電子報)