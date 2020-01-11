在本次的第10屆立法委員選舉，台北市第3選舉區上演藍綠的「雙帥對決」，最終候選人蔣萬安以11萬2,784票打敗民進黨立委角逐者吳怡農的9萬9,539票，衛冕立委成功。不過2人選情打得相當焦灼，直到最後才慢慢拉開差距，不少人認為吳怡農成功撼動到鐵藍陣營，已繳出不錯成績。卻有人質疑，為何要派吳怡農打這場硬仗，看不懂民進黨的安排。據網友分析：綠營其實有他們的戰術策略考量。

蔣萬安在這次立委選舉當中，力圖連任立法委員成功。但遇民進黨來勢洶洶，派出高人氣候選人吳怡農應戰，準備與蔣一拚高下，形成「雙帥對決」局面。在開票初期，2人互有領先、彼此拉距；到了開票中期，吳怡農始終以少數票差距緊咬蔣不放，直到最後票數才逐漸拉開，蔣萬安自行宣布當選。

不過，吳怡農成功和蔣萬安打出膠著選情的表現，大家有目共睹，認為無雖敗猶榮。同時也令網友不解，為何民進黨要派得力大將至一級戰區？並指出，若吳投入其他選區，搞不好還能勝出。對此，網友對「怡農戰萬安」的看法是，民進黨的「人才培育」。

對於吳怡農戰蔣萬安的決定，多數網友認為除了牽制藍營鐵票倉的勢力外，也能給吳怡農這位政治菜鳥一些歷練。「牽制啊，苦戰證明自己」、「沒有真正的挑戰哪有歷練」、「有知名度了啊，民進黨練新人都這樣」。

更有人指出，其實這次選局結果對兩位「政壇雙帥」都是最好的安排，網友分析，下一屆台北市長選舉，很有可能是蔣萬安勝出，而立委的空缺將由吳怡農擔任。不論如何，雙帥都將成為明日之星。

(中時電子報)