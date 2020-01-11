台中市立委第四選區國民黨候選人黃馨慧參選立委拿下9萬多的票源，雖敗猶榮，挑戰11日發表落選感言，表示美好的一仗已經打過，也展現風度，向對手張廖萬堅祝賀繼續連任，她強調，個人成敗事小，但中華民國不能輸，沉重要求，國民黨中央黨部一級主管引咎辭職，廢除中常委制，全面讓黨內中生代接班，徹底改革國民黨，希望國民黨未來還有機會浴火重生，重新贏回選民的支持。

黃馨慧說，「感謝投票給我、相信我可以讓大家更幸福的鄉親們」，也要謝謝競選團隊，總幹事丁振嘉、蘇政義以及西屯召集人廖德炯、南屯召集人張榮維，因為大家的努力，短短七個月時間獲得西、南屯鄉親的支持肯定，在這裡我要向團隊成員致上最深的謝意！謝謝你們、你們辛苦了！

她表示，從選舉結果看到，去年，選民給了國民黨一次機會，但我們卻沒有好好把握，不但未積極改革，反而在總統初選、不分區名單事件中，讓民眾失望了、灰心了，個人成敗事小，但中華民國不能輸。

黃馨慧也提出沉重要求，國民黨中央黨部一級主管引咎辭職，廢除中常委制，全面讓黨內中生代接班，徹底改革國民黨，希望國民黨未來還有機會浴火重生，重新贏回選民的支持！

她表示，選舉是一時的，但親情、友情才是一永恆，未來，我、黃馨慧，還會與大家繼續站在一起，用我所有的力量「撥亂反正」，為大家帶來幸福，天佑中華民國。

(中時 )