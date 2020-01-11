2020年1月8日，航太總署NASA終於推出首枚太空發射系統（SLS）深空探測火箭，這是自1960年代的農神五號(Saturn V)以後，另一個更大的太空火箭，甚至在推力上還會超越傳奇的土星V。這型火箭未來也將擔負與農神五號相同的任務，就是前往月球。

太空飛行(space flight now)報導，SLS火箭是NASA與波音公司共同研發，波音公司說，SLS核心階段已宣佈於2019年12月9日完成，一枚完整的火箭從米丘德裝配廠（Michoud）運出，現在正前往中坦尼斯測試場（Stennis）進行發動機測試、檢查和翻新，都完成以後，然後才駛向甘迺迪基地（Kennedy spacebase），它的頂端會安裝NASA的無人太空船亞蒂蜜絲1號(Artemis 1)，或是獵戶座太空船(Orion spacecraft)。

波音SLS副總裁兼項目經理約翰薩南(John Shannon)說：「波音SLS團隊與NASA和我們的供應商合作夥伴並肩作戰，靠著毅力面對多重挑戰，同時確保安全和品質。」

與Space X的重型獵鷹火箭、巨型獵鷹火箭相比，SLS火箭的研發進度是緩慢許多，首次測試要到2021年才會進行，具體時間表也還不確定。

SLS火箭大量應用了1970年代的太空梭相關科技，橙色的核心火箭，如同太空梭的中央燃料槽，尺寸也相同，火箭全長64.6公尺，直徑8.4公尺，差別在於，當年的燃料槽底部是沒有引擎的，而SLS底部安裝了四具個艾羅噴射-洛克達的RS-25主引擎(Aerojet Rocketdyne RS-25)，RS-25引擎也就是當年太空梭所安裝的，只是推力進行改良過。火前空重約85公噸，要是加滿燃料，則達到1,000噸以上，採用液氫-液氧為燃料。

薩南說，第一階段的SLS主體完成後，由於材料更輕巧，比最初的計想還輕上6,000磅(2721公斤)。

雖然SLS完成，但它實在是好事多磨，NASA於2011年就開始研究SLS，原訂的首次發布時間在2017年，結果多費時了3年，2011年以來，NSAS花費超過150億美元開發SLS。

不過，SLS是一次使用火箭，它不能回收再用，這可能會影響它的發射成本。

(中時電子報)