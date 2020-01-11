今晚上百萬的韓粉要落淚了！原來場子的熱和選票的數字，會有如此大的落差，還有不少支持國民黨和韓粉的僑胞和台商，千里迢迢特地從世界各地飛回台灣，就為了投下韓總這一票，百萬眼淚轉眼變成淚海，但更現實的是，韓總和國民黨未來的路更艱困。罷免韓國瑜列車將啟動，反滲透法也將立即執行，明天過後要擦乾眼淚，國民黨必須徹底檢討和轉變，否則眼淚也白流了。

選前，很多韓粉和國民黨支持者，都不相信民調的數字，認為支持韓國瑜的場子每場都這麼熱，怎麼可能會輸？甚至也不少有人預估韓不但不會輸，還有可能會大贏，結果揭曉，陸軍和空軍的交戰戰況差距這麼大，也難怪藍營和韓粉會有這麼大的落差，尤其最後兩天的凱道和高雄造勢活動，多數藍營相信選情真的翻轉了。

韓國瑜大敗後，接下來就是要迎戰罷韓列車的啟動，雖然要罷免直轄市長的門檻很高，但民進黨在高雄和台南立委都全勝的新民意基礎下，必定會乘勝追擊，不會讓韓市長有喘息空間，要如何守住國民黨在南部的最後一塊版圖，是國民黨在總統大選後，第一個重大且沈重的考驗。

接下來就是反滲透法將正式啟動，在台灣和大陸間工作和就學，甚至有學術交流、經貿往來的人，都要更戒慎恐懼了，未來的路更艱困，韓粉退散後，國民黨從大黨變中型政黨，再不徹底轉變，只能讓民進黨一黨獨大繼續下去。

(中時電子報)