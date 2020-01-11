2020區域立委當選名單
基隆市
基隆市選區 蔡適應 民進黨
台北市
第一選區 吳思瑤 民進黨
第二選區 何志偉 民進黨
第三選區 蔣萬安 國民黨
第四選區 高嘉瑜 民進黨
第五選區 林昶佐 無黨籍
第六選區 林奕華 國民黨
第七選區 費鴻泰 國民黨
第八選區 賴士葆 國民黨
新北市
第一選區 洪孟楷 國民黨
第二選區 林淑芬 民進黨
第三選區 余天 民進黨
第四選區 吳秉叡 民進黨
第五選區 蘇巧慧 民進黨
第六選區 張宏陸 民進黨
第七選區 羅致政 民進黨
第八選區 江永昌 民進黨
第九選區 林德福 國民黨
第十選區 吳琪銘 民進黨
第十一選區 羅明才 國民黨
第十二選區 賴品妤 民進黨
桃園市
第一選區 鄭運鵬 民進黨
第二選區 黃世杰 民進黨
第三選區 魯明哲 國民黨
第四選區 萬美玲 國民黨
第五選區 呂玉玲 國民黨
第六選區 趙正宇 無黨籍
新竹市
新竹市選區 鄭正鈐 國民黨
新竹縣
第一選區 林為洲 國民黨
第二選區 林思銘 國民黨
苗栗縣
第一選區 陳超明 國民黨
第二選區 徐志榮 國民黨
台中市
第一選區 蔡其昌 民進黨
第二選區 陳柏惟 台灣基進
第三選區 楊瓊瓔 國民黨
第四選區 張廖萬堅 民進黨
第五選區 莊競程 民進黨
第六選區 黃國書 民進黨
第七選區 何欣純 民進黨
第八選區 江啟臣 國民黨
彰化縣
第一選區 陳秀寶 民進黨
第二選區 黃秀芳 民進黨
第三選區 謝衣鳳 國民黨
第四選區 陳素月 民進黨
雲林縣
第一選區 蘇治芬 民進黨
第二選區 劉建國 民進黨
南投縣
第一選區 馬文君 國民黨
第二選區 許淑華 國民黨
嘉義市
嘉義市選區 王美惠 民進黨
嘉義縣
第一選區 蔡易餘 民進黨
第二選區 陳明文 民進黨
台南市
第一選區 賴惠員 民進黨
第二選區 郭國文 民進黨
第三選區 陳亭妃 民進黨
第四選區 林宜瑾 民進黨
第五選區 林俊憲 民進黨
第六選區 王定宇 民進黨
高雄市
第一選區 邱議瑩 民進黨
第二選區 邱志偉 民進黨
第三選區 劉世芳 民進黨
第四選區 林岱樺 民進黨
第五選區 李昆澤 民進黨
第六選區 趙天麟 民進黨
第七選區 許智傑 民進黨
第八選區 賴瑞隆 民進黨
屏東縣
第一選區 鍾佳濱 民進黨
第二選區 蘇震清 無黨籍
宜蘭縣
宜蘭縣選區 陳歐珀 民進黨
花蓮縣
花蓮縣選區 傅崐萁 無黨籍
台東縣
台東縣選區 劉櫂豪 民進黨
澎湖縣
澎湖縣選區 楊曜 民進黨
連江縣
連江縣選區 陳雪生 國民黨
金門縣
金門縣選區 陳玉珍 國民黨
山地原住民
4. 無黨 高金素梅
10. 國民黨 孔文吉
1. 民進黨 伍麗華 Saidhai‧Tahovecahe
平地原住民
1. 國民黨 鄭天財 Sra‧Kacaw
9. 民進黨 陳 瑩
10. 國民黨 廖國棟 Sufin‧Siluko
2020「不分區」區域立委當選名單
民主進步黨
1. 吳玉琴（現任不分區立委／社會福利專業）
2. 洪申翰（反核、綠能代表／綠色公民行動聯盟副秘書長）
3. 范 雲（社民黨前召集人）
4. 羅美玲（新住民代表／現任南投縣議員）
5. 邱泰源（醫界代表／現任不分區立委）
6. 周春米（法學專業／現任不分區立委）
7. 游錫堃（前行政院長）
8. 柯建銘（現任區域立委）
9. 管碧玲（現任區域立委）
10. 莊瑞雄（現任區域立委）
11. 沈發惠（前任立委／民進黨中常委）
12. 林楚茵（三立主播）
13. 湯蕙禎（桃園市府民政局長／桃園是客家文化基金會董事）
中國國民黨
1. 曾銘宗（國民黨政策會前執行長／黨團總召／金管會前主委）
2. 葉毓蘭（亞洲警察學會祕書長／警大前教授）
3. 李貴敏（律師／前立委）
4. 吳斯懷（反年改團體「八百壯士」副指揮官／陸軍前中將副司令）
5. 鄭麗文（行政院前發言人／前立委）
6. 林文瑞（國民黨中常委／雲林農田水利會長）
7. 廖婉汝（屏東縣黨部主委／前立委）
8. 翁重鈞（前嘉義縣立委）
9. 吳怡玎（普大應用材料股份有限公司執行董事）
10. 陳以信（美國華盛頓台美研究中心執行長）
11. 張育美（天成醫療體系董事長／國民黨中常委）
12. 李德維（國民黨中常委）
13. 溫玉霞（世界台灣商會聯合總會名譽總會長）
台灣民眾黨
1. 賴香伶（北市府勞動局長）
2. 張其祿（國立中山大學政治經濟系特聘教授兼社會科學學院院長）
3. 高虹安（鴻海科技集團工業大數據辦公室主任）
4. 邱臣遠（世界台灣商會聯合總會 秘書長）
5. 蔡壁如（北市府顧問）
時代力量
1. 陳椒華 （嘉南藥理大學食品科技系副教授）
2. 邱顯智 （雪谷南榕法律事務所）
3. 王婉諭 （小燈泡媽媽／司改國是會議委員）
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。