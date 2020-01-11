韓國瑜今（11）日晚間在臉書表示，「我們一起為中華民國加油」，他說，人民給他的指教，他會虛心接受、繼續努力。

韓國瑜說，這是他畢生榮幸，能夠和張善政院長、國政顧問團、競選團隊成員以及所有台澎金馬、海內海外一路上與他相伴的好朋友們，一起打了這一場千辛萬苦卻無怨無悔的神聖選戰。

韓國瑜恭喜蔡英文總統再度得到人民的選擇，祝福她能夠不負所託、為中華民國以及2300萬台灣人民，創造一個安居樂業、富強康樂的未來。

韓國瑜指出，台灣的民主、自由與法治，是無上珍寶的國家資產，既然中華民國國民一起做出這個決定，身為參選人，一定服從選舉結果，然而，各位好朋友一路上揮灑的熱情、汗水與笑容，都會是支持我繼續大步向前的力量。

韓說，他只能說他個人努力不夠、辜負各位好朋友對他的深深期待，「而人民給我的指教，我會虛心接受、繼續努力。」

韓國瑜呼籲，無論今天的是得意還是失意，明天依然會是一個團結的台灣，不管各行各業、廟堂江湖，人人都會一如既往、在自己崗位上認真打拼，畢竟在這個世界上，最愛台灣的就是台灣人。他也再次提醒大家，世界不會等待台灣，「我們必須自立自強、走近世界。」

韓國瑜表示，我會繼續回到市府上班，繼續執行肩膀上的責任，由衷感謝所有愛護他的好朋友們，一起為台灣加油、為中華民國加油，再次感謝每一個你，台灣的未來有你有我、還有希望。

韓最後說，天佑台灣！天佑中華民國！明天，又是新的一天。

(中時電子報)