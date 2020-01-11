總統及立委選舉11日晚間揭曉，面對總統敗選、國會沒過半，國民黨黨主席吳敦義11日表示，他將與選務一級主管向中常會總辭，但並未直接鬆口請辭黨主席。

吳敦義11日晚間將近9點，在台北中央黨部出席記者會時表示，這次總統選舉遇到挫折，區域立委席次也不完全符合期待，就國民黨政治任務而言，並未達到好成績，我們要冷靜沉思、檢討，未來國民黨要在既有基礎上精進。他呼籲國民黨可以挫折，但不能放棄信心，也不能放棄廣大國民對國民黨的期待，大家要越挫越勇。

吳敦義進一步表示，他將與這次選務有關的一級主管，包含正副黨主席、秘書長等重要幹部，在下週三（15日）向中常會「請求總辭」。他強調，「我們對中常會負責、中常會對中央委員會負責、中央委員會是對黨代表大會負責」。

吳敦義說，總統選舉不如期待以挫折而告終，韓國瑜已經努力、全力以赴，競選過程中也沒有踰矩，充分代表國民黨公開、公平的選舉氣質。吳敦義認為，韓國瑜雖敗猶榮，他要向韓致上最深的謝意。

吳敦義說，如韓國瑜所說，韓將會以高雄市長身份，對市政工作展開積極、有貢獻的建設。就國民黨而言，總統選舉遇到挫折，立委選舉不如預期，吳敦義他將和一級主管會向中常會負責，也就是總辭，交中常會決定。

吳敦義呼籲，大家不能放棄信心，不能放棄廣大國民對我們的期待，將越挫越奮，找到國民黨成功堅強服務的熱誠，達到國民黨始終如一的目標。

(工商 )