2020選舉國民黨慘敗，黨主席吳敦義下台，但如同「爛攤子」的難關才正要開始，續任主席者除得先面對近12億元「債務」、每月調頭寸，繼續因應綠營以更激烈的東手段追殺，同時還得推動改革、調整政黨路線，以因應2020九合一選戰、2024年總統及立委大選，而且不容喘息的短期內，還得設法協助韓國瑜挺過預計5、6月進行的市長罷免案。

國民黨自2016年10月被黨產會以黨產條例凍結所有資產，雖然每年年初可領1.6億政黨補助款，但黨中央每月要籌措人事、庶務費至少 2500萬元，累積至今仍積欠約3億元，再加上尚有700多位大量解雇員工的退休金，大約有8.8億元要處理，總計補選接任的黨主席一上任，得先處理近12億元「債務」。

國民黨原希望這次總統大選之後，能以政黨票每票50元的政黨補助款逾1.6億元，加上總統票每票30元也能獲1.5億元以上，一舉償還3億元債務。若明年重返執政、國會過半，即可廢除黨產條例、黨資產解凍，屆時中投的盈餘即可用於處理8.8億元大解員退休金，以及每月 2500萬元人事庶務費。

但選舉結果事與願違，國民黨這次雖可拿到政黨補助款、總統選票補助總計約4億元，卻無法廢除黨產條例。未來的黨主席上任，首要面對的問題，除了蔡政府可能結合小綠，進行更慘烈的追殺之外，還得繼續每月籌措糧草的困境。

此外，國民黨雖然還有15個縣市執政，但立委選舉慘敗，已是2022年縣市政權保衛戰的警訊，續任黨主席如何在兩年後續保地方執政，也攸關2024能否拿回中央政權及國會席次。

而在大選慘敗後，短期內黨中央除了黨權改組，即將面對的是高雄市長罷免案，在綠營勢將持續追殺下，如何助韓挺過罷免關卡，已是國民黨中央無法喘息片刻的政治難關。

(中時 )