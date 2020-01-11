韓國瑜敗總統，但韓粉力量仍不容小覷，一旦挺過市長罷免案，高雄市政繳出漂亮成績，再連任2022市長，仍不排除再戰2024的可能；放眼目前藍營足以與韓匹敵者，就是前後任新北市長朱立倫及侯友宜。巧的是，3人都是雙子座，朱、侯甚至同天生日；未來國民黨可能仍是「雙子座男人」的天下。

2018年12月25日，朱立倫卸任新北市長當天，立即表態參選2020年總統。當時外界多看好他代表藍軍出征，不料卻被黨主席吳敦義在初選過程硬是施計作掉。

儘管朱婉拒當韓副手，仍以網紅身段到各地輔選立委，最後也接任韓全國競總主委，為韓建構競總組織，讓縣市議員、各階層精英領袖動起來，同時以主委身分全台輔選立委。

如今韓雖敗選，並不影響朱「主委」藍營最大A咖地位，反可能有利朱挑戰2024。但朱何時取得黨權？如何改革黨機器，包括如何處理目前負債3億及每月籌措2500萬元開銷，都是艱鉅挑戰。

至於侯友宜2018年首度參與選舉，就以從警長期累積的硬漢形象及人脈、7年半副市長施政表現，狂勝蘇貞昌29萬多票，當選新北市長；他與韓國瑜、盧秀燕，以「禿子、漢子、燕子」同時攻下三都，也寫下藍營歷史。

但這次大選初期，侯一再以「市政優先」迴避輔選，已令藍營很有意見；雖然他施政滿意度第一名，選戰後期跨縣市輔選，但韓敗選、新北立委僅當選3席，侯卻恐難逃藍營支持者怪罪。

儘管如此，2022年侯可望輕鬆連任市長，以其全國最大諸侯、全台人脈及施政成責，加上政黨色彩淡薄的跨黨派聲望，更有利成為藍營 2024共主，柯文哲就指「國民黨這次全滅，2024最強就是侯友宜！」但屆時如何克服「落跑市長」關卡，是變數之一。

巧的是，韓1957年6月17日出生，比侯晚10天，小「雙子（禿子、漢子）4歲的朱則與侯同天生日。2024年的國民黨黨內初選，哪個雙子座男人可領風騷？會是未來四年值得觀察的現象。

(中時 )