台中市第四選區民進黨當選人張廖萬堅表示，過去有些改革雖然做得不夠好，但民眾願意再給我們機會，因為最重要的是要守護民主自由的社會價值。（盧金足攝）

台中市第四選區民進黨當選人張廖萬堅拿到11萬9886票，比國民黨黃馨慧9萬64460票，贏2萬3426票，創下該選區歷來最高票，張廖萬堅發表勝選感言時，首先感謝競選團隊在這一年的辛苦，尤其是2018年敗選後，很多人來關心，說他很認真，做得也不錯，如果沒辦法連任一定會很難過，他向鄉親報告，過去一年沒有因為這樣放棄，繼續跟團隊打拚，拚到聲音沙啞，仍堅持到最後一刻，「我們已經勝利了！」

張廖萬堅也感謝小英的團隊，在這一年多來，對民進黨不諒解的支持者，在慢慢溝通瞭解之後，漸漸肯定小英總統，後來又發生反送中事件，小英總統表現出台灣人的骨氣，腰桿挺得很直，堅持守護民主自由，拒絕一國兩制。

張廖萬堅直言，過去有些改革雖然做得不夠好，但民眾願意再給我們機會，因為最重要的是要守護民主自由的社會價值，我們是民主的國家，在做選擇時容易受到外界干擾，大家都會發表意見，但會這樣就是因為我們夠自由。萬堅在這麼藍的區，可以向鄉親保證，不管過去是藍是綠，只要挺萬堅，自由民主的價值就一定守得住。

張廖萬堅與全家人用一鞠躬代表所有競選團隊感謝大家，這區在2018年還輸三萬多票，藍大於綠，「感謝大家做萬堅的後盾，這區我們守住了！」

(中時 )