國民黨2020大選慘敗，黨主席吳敦義是最大戰犯，原因在於2018年九合一大勝，原本今年大選情勢大好，卻因吳主導總統初選、不分區立委提名及輔選過程的私心，導致選戰一路艱困以致慘敗。國民黨從贏玩成輸，可謂成也吳敦義、敗也吳敦義。

2017年1月9日，吳敦義宣布參選國民黨主席時說：「團結不是喊口號，是要大公無私、規規矩矩、光明磊落」。四個多月後吳狂掃14萬 4408票，以得票率52.24％的過半數選票，擊敗韓國瑜、洪秀柱等5位參選人，成為黨魁。

當時蔡政府氣勢正盛，結合行政權力及國會絕對多數，以黨產會等東廠機關查扣黨產、多路追殺國民黨。曾被民進黨視為「最可怕的對手」的吳敦義入主黨中央，每個月須憑從政資歷、人脈籌借2500萬元人事、庶務費，維持黨機器運作，還肩負2018年底九合一選舉、2020 總統及立委選舉成敗重任。

結果九合一大選，國民黨囊括15席縣市長、19席議長，雖然藍營狂勝關鍵在於「討厭民進黨」、「韓流」的強大民氣，吳調兵遣將、佈局選戰，確實功不可沒。

不過2018年底光榮勝選帶來2020形勢大好，吳敦義卻忘記參選黨揆時自許的「大公無私」，在總統初選過程為求自己爭大位的私心作祟，卡朱醜態畢露，還為郭台銘開後門，以致初選後韓國瑜出線，藍營內有「郭王之亂」延燒，外有綠軍強力黑韓，選戰打得格外艱辛。

而且吳在輔選過程屢屢失言，還以「日後競逐立院龍頭輔助韓政府」自列不分區安全名單，引發外界批判、黨內青壯派強烈反彈，媒體人趙少康也在政論節目拍桌痛罵「自私、臉皮這麼厚」，吳卻不敢其志，還與支持者相擁痛哭，拿「以我的資歷，選總統過分嗎？」反證自己未存私心。

如今國民黨慘敗，「重返執政」夢碎，把贏面玩殘搞敗的吳敦義，好意思續留不分區候補第一名？

(中時 )