2020年大選結果出爐，國民黨立委林德福順利連任，林德福今（11日）透過臉書向民眾表達感謝，感謝10萬2108位支持者，每一票都是對他的信任，支持其他候選人的朋友，選擇自己的政黨和候選人，都是每一個人相信的自由民主，政治人物要虛心接受並檢討。

林德福提到，2016年國民黨經歷一次嚴冬挫敗，時至今日；承諾會繼續做好地方服務、監督國會立法，更會積極推動國民黨內部改革。

林德福表示，永和區服務不分藍綠，市議員陳鴻源、連斐璠、羅文崇只要能協助永和發展、建設，都會盡量推動，因為選舉只是一時，回歸生活。每個人都有需要幫助的時候，未來各項重大建設，會繼續監督努力。

林德福表示，時代正在改變，思維也要跟著進步，感謝大家加入「國民黨永和基地台」LINE群組，這裡會持續提供最新法案資訊、地方新聞、各項重大政策，還有最重要的「民眾線上服務」。始終如一，三十年如一日，穩健謹慎邁步向前，謝謝大家。

(中時 )