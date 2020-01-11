國民黨在2020大選慘敗，中生代立委蔣萬安挺過民進黨重兵部署，打敗新潮流大老吳乃仁姪子吳怡農，成為藍軍在大選中少數的亮點，他將扮演帶領國民黨重新站起的關鍵角色。

民進黨在這次選戰傾全黨資源、所有人力對付蔣萬安，然而為什麼其他選區的國民黨候選人挺不過來，蔣萬安說因為他一直和民眾站在一起，人民是他最大的靠身，會永遠和民眾站在一起。

蔣萬安深知民心所在，以國民黨人士的標準看來，「很不國民黨」，過去在國民黨執政時，替反課綱學生出聲要教育部不要告學生，民進黨執政後，綠營大力推動去蔣，身為蔣家後代的蔣萬安，出乎藍營人士意料之外沒有強力反對，蔡英文總統提出兩岸關係「4個必須」，蔣萬安甚至第一時間支持，還因此被黨內批評典型「涉世未深」。

2016年擊退黨內老將羅淑蕾並在選舉中勝出，在立法院表現不俗，為了勞工的一例一休《勞基法》修法「一站成名」，從此被稱為「立院站神」擄獲民心。

上任立委4年來，蔣萬安提出的價值不斷被黨內衝撞，有選民在掃街拜票時問他「你祖父反共，你要不要反共？」蔣萬安的回答是「當然要反共」，這恐怕讓國民黨人士聽了咋舌。

不論是在黨內碰壁或遭民進黨攻擊，蔣萬安最後仍然撐了過來，經過這次選戰考驗，也未被對手打敗，這驗證了蔣萬安的實力與地位，國民黨慘敗後，他勢必扛起藍營改革重任。

(中時 )