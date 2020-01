Q1: Thank you very much and congratulations to president Tsai on tonight's result. A few months ago you were struggling in the polls, many people suggest that the turn around in your fortunes is because of the actions of china. Is this election result tonight a result of their air craft carrier in taiwanese strait and the situation in hong kong. So my question tonight it this, do you think you have the chinese president Xi Jing Ping to thank for this election win? (BBC)

A1:這次選舉結果代表台灣人民價值,拒絕一國兩制,身為台灣總統,必須在台灣民意基礎上處理兩岸關係。剛剛開始發言的時候,用相當多的時間來講述過去兩岸關係態度,以及未來處理兩岸的方法,希望這次選舉結果,能夠給予中國很正確的訊息,清楚了解台灣人民期待和堅持,期待他們理解兩岸和平穩定,不是單方承擔的作為,並且願意在四個基礎上,一起開啟良性互動。

Q2:總統大選前紐約時報評論說說今年大選是是親中親美路線之爭,總統認同這樣的評論嗎?

A2:這次選舉,主要的選擇,還是在自由民主的選擇,我們究竟要選擇有自由民主,還是沒有自由民主的國家。選舉的結果,也表示台灣人民支持我們現行的政策。有關兩岸部分,就如同前面詳細提到,我們過去處理兩岸的態度,希望基於四個基礎上,一起開創良性互動。

Q3:Hello madam president thank you, with this new mandate, do you anticipate or how do you anticipate being able to deepen relations with other countries in the face of chinas efforts to isolate Taiwan particularly with the United States and with other like minded allies. Thank You (Steven new york time)

A3:中國對台灣持續性施壓,有一定程度困難,但過去三年,我們跟很多理念相同夥伴,在國際議題上有合作關係。我們遵守了聯合國對朝鮮的共同行動;我們協助向受戰爭影響的人們提供了人道援助。此外,台灣的經驗和專業知識為全球健康做出了很多貢獻。我們還做出了致力於應對氣候變化的承諾和政策。這些都只是台灣如何為國際社會做出貢獻的重要例子中的一些,而這些努力也受到國際社會的肯定。

台灣在國際上確實面對中國的種種打壓,但今天選舉的結果正向世界展示的,台灣是一個成熟,並且致力於自由和人權的民主國家。

下個階段,台灣會持續所有理念相近的國際夥伴緊密合作,包括:

第一,在GCTF架構下,與美國及其他國際社會重要成員在包民主價值、治理、人權等等的合作,以及與歐盟之間的人權對話也將持續擴大。

第二,國際社會正面對資訊安全、網路安全、海事安全等等非傳統安全的共同挑戰,台灣在這些領域有相當豐富的經驗與能力,願意分享,也願意共同合作。

第三,台灣是印度太平洋地區的成員。我們與其他志同道合的夥伴有相同的價值觀,面臨著同樣的挑戰。未來台灣將持續參與與合作,包括「新南向政策」的推動,無論在教育文化、醫療衛生、科學技術,所有有助於提升印太地區人民福祉的努力,我們都願意提供協助。台灣是促進自由開放的印太地區的可靠合作夥伴,我們將會持續強化這方面的努力。

Q4:您在連任的總統大選大勝,您認為此次結果代表意義?而民進黨再次成功國會過半,您未來改革的重中之重為何?有哪些未盡之業要完成?

A4:這一次選舉代表的意義,剛剛都說明了,下一個階段改革,就是要在過去四年基礎上提升全體國力,讓所有國民得到更好的照顧,台灣成為印太地區不可或缺的一員,第一是經濟轉型再升級,例如亞洲高階製造與研發中心、金融服務中心等等。第二, 對人民照顧的擴大再升級,包括長照2.0再升級、0-6歲國家跟你一起養、青年發展的全力支持。第三,國家區域發展得更平衡。例如「大南方大發展計畫」的落實。第四, 更積極的國際參與,讓台灣在印太區域上不可或缺。

Q5:Hello madam president congratulations. during the election you have mentioned quite a few times that the pressure from china will only get stronger, after seeing this victory do you still think so? If so, how are you going to deal with this kind of mission? Thank you.

A5:過去三年來,中國持續文攻武赫試圖改變台海現況,未來我們將盡最大努力,在堅持主權及民主自由價值的原則下,我為兩岸關係和平穩定所作的承諾,未來四年不會改變;我也會盡最大努力來突破僵局,改善兩岸關係。

但我也必須強調,兩岸關係不是單方面的責任,所以,我要呼籲北京當局,必須體認台灣的民意及台灣內部的最大共識,本於和平及對等原則,雙方共同尋求良性互動之道,建構可持續、健康的交往模式,為兩岸人民謀求最大福祉。

Q6:立委選舉結果出爐,新國會形成新的民意,二月一日新當選的立法委員就要報到,你認為內閣是否有調整的必要,比如說蘇院長是否留任?

A6:我要特別感謝行政院蘇貞昌院長這一年多來的努力,蘇院長的表現,讓大家對政府有感,也讓人民感動。內閣向新國會提出總辭,這是憲法規定。但展望未來,台灣仍然是面對各種挑戰,美中貿易戰、非洲豬瘟等各種國內外的局勢都在快速變動,我們還有很多工作需要繼續進行,我希望我們的行政團隊能夠保持穩定,也能夠繼續發揮效率。

(中時 )