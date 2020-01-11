國民黨總統候選人韓國瑜11日晚間與副總統候選人張善政、張善政夫人張琦雅、韓辦總發言人王淺秋、發言人鄭照新、何庭歡、葉元之、李昶志、黃曼昕等幕僚一同上台，發表敗選感言。韓國瑜夫人李佳芬和女兒韓冰也陪同在旁，現場支持者不斷揮舞國旗高喊「加油！」，為韓國瑜打氣。

韓國瑜致詞時先向所有海內外支持者表達感謝，並提到這次非常榮幸能跟前行政院長張善政搭檔，參與總統大選，「這是我畢生榮幸，我跟院長向大家一鞠躬」。

現場支持者不斷高喊「我們沒有輸！」，韓國瑜呼籲大家冷靜下來，並表示自己剛才已經打給蔡英文總統向她祝賀，「台灣最寶貴的民主自由法治，是我們無上珍寶，既然中華民國國民大家作出決定，我們身為參選人，一定服從選舉結果，非常感謝大家。我只能說，我個人努力不夠、辜負大家對我的期待」。

韓國瑜表示，無論如何，明天起來我們還是希望見到一個團結的台灣，不管各行各業、人人在自己崗位上努力奮發，全世界最愛台灣的就是台灣人，世界不會等待台灣，我們自己要自立自強。最後他也呼籲蔡英文，未來要為人民開創幸福快樂、安居樂業的好日子，這是參與民主我們要有的修養跟氣度，也是廣大台灣人民的期待。

韓國瑜強調，「星期一我會繼續回到市府上班，繼續執行肩膀上的責任，感謝愛護我們的好朋友，我們為台灣加油、為中華民國加油，再次感謝大家！」。

(工商 )