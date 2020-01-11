2020立委選舉今（11）結果出爐，民進黨立委席次再次過半，佔54%。激烈選戰出現新人異軍突起，創造出7大驚奇：

1.台北市立委第4選區「雙姝對決」備受矚目，內湖、南港選區選民原本藍大於綠，選情非常的緊繃。「港湖女神」民進黨籍高嘉瑜以12萬5138票領先國民黨現任立委李彥秀而宣布當選。高嘉瑜表示，在沒有財團和有力背景奧援下，行走政壇10多年就像她的書名「相信自己」一樣，很感謝民眾給她支持。

國民黨立委蔣萬安（左）擊敗民進黨立委候選人吳怡農（右）。（張穎齊攝）

2.台北市第三選區立委則是「雙帥對決」，由國民黨蔣萬安對上民進黨吳怡農，吳怡農選前聲勢高漲，但最終敗選，他自在競選總部現場謝謝選民、家人和競選團隊，支持者激動喊「出來選市長！」，可望為下次選舉埋下伏筆。

3.新北市第12選區，被民進黨徵召參選立委的賴品妤，曾在太陽花學運時被網友封為「學運女戰神」，她不論是在競選場合上穿和服亮相，或是cosplay成動漫中的角色明日香，都引起熱議。做為一個政治素人，賴品妤成功擊敗老將李永萍。敗選的李永萍曾任台北市副市長，台北市文化局長等職，政壇經歷豐富。

4.台中市第2選舉區，台灣基進黨立委候選人陳柏惟，從高雄空降來台中挑戰政治世家顏寬恒，在選區內經營4個月後，成功扳倒顏家勢力，完成不可能任務的選戰，未來不但台中顏家甚至紅黑派版圖都將重新洗牌。

5.台中市立委第5選區，民進黨提名的新人莊競程，以4個月時間，成功翻轉北北屯選情，讓藍天變綠地。莊競程原為台大醫工博士、交大教授，被民進黨徵召參選艱困選區國民黨立委沈智慧，最終擊敗國民黨立委沈智慧，他宣布當選時想到一路艱難，幾度掩面哭泣。

6.時代力量政黨票突破百萬、得票率超過7%，不分區名單排名第三位的小燈泡媽媽王婉諭送進國會。王婉諭女兒「小燈泡」被殺案，王婉諭認為現有機制無法確切防範再犯、徹底教化，泛淚請求判王死刑。這是王婉諭首度公開要求法官判凶手極刑，讓許多人動容。王婉諭稍早透過臉書自況心境，「因為有你們，我將踏上另一條在小燈泡離開以前，從沒想過的道路。我會用溫柔堅定的力量，把小燈泡的光，帶進國會、照亮台灣」。

7.台灣民眾黨在這次選手囊括超過158萬張政黨票，首戰最終交出5席的成績單，被視為民眾黨勝選與否關鍵的蔡壁如確定進入立院。蔡壁如是護理師出身，在台大醫院時期就跟隨柯文哲，而為投身今年選舉，不僅辭去台北市政府顧問一職，也到台大醫院辦理退休，一連串人生意外，讓她從醫護人員走向從政之路。

(中時電子報)