我們這次競選總部的主任委員，也是我們陳建仁副總統、我的競選搭檔賴清德、我們蘇貞昌院長、卓榮泰主席、還有我們大家非常敬愛的菊姐、還有我們所有的競選團隊，現場看起來非常興奮的各位好朋友，我們全體的台灣人民，大家晚安、大家好。

今天晚上，是屬於全體台灣人的晚上。我要謝謝台灣人民的勇氣，我要謝謝台灣人民的堅持。

各位，蔡英文守住了。

我們一起守住了這一塊自由的土地，我們一起守住了這一個民主的堡壘。

剛剛我召開了國際記者會，向全世界的媒體，說明了這次選舉結果的意義。此時此刻，我的心中只有感謝，非常感謝大家，謝謝大家。台灣人民再一次的，在全世界面前，展現了我們的尊嚴，展現了我們的自信。

今天我們勇敢自信的決定，將會成為明天全世界各大媒體的焦點。我們每一個人都是主角。我也相信，全世界的民主國家，以及很多的香港朋友，都會為我們今天集體的決定感到高興。

中華民國台灣，這麼美麗而勇敢的國家，你怎麼捨得不多看她一眼呢！在這裡，我要跟大家說，我能夠領導這個國家，是我畢生最大的榮幸。

我也要謝謝我的兩位競選對手，韓國瑜先生跟宋楚瑜先生。在選舉的過程中，難免會有一些意見不一致的地方。不過，謝謝你們共同將台灣的民主，再往前推進了一步。我們謝謝他們兩位，給他們拍手。

民進黨贏是民主，國民黨贏也是民主，親民黨贏也是民主。台灣人民最引以為傲的事，從來都不是特定政黨的勝利。

台灣人民最感驕傲的事，是我們總是能在每一次的民主選舉結束之後，握手言和，彼此鼓勵，彼此包容，共同為國家的下一個目標，不分黨派，團結合作。

我要謝謝台灣人民給我的信任和支持。這一年多來，對很多人來說，真的很漫長，很辛苦。各位終於可以不用焦慮了。我不知道你們有多少人會在街頭狂歡，但是我希望你們今天晚上可以好好睡一覺。

我要謝謝各位對民進黨、對蔡英文的鞭策。謝謝各位對我的不離不棄，也謝謝大家願意，在前年的失敗之後，再重新肯定民進黨。

如果沒有全體台灣人民對國家尊嚴、對民主自由、對改革進步的支持，就沒有今天晚上的勝利。過去四年，做得好的，我們會繼續。做得不夠好的，我們會反省、會努力。

在這裡，我要代表政府團隊、以及我們競選團隊的同仁，向台灣人民，致上最深的感謝，謝謝大家。

我也要感謝為了這場選舉，不眠不休的國軍警消、選務人員，你們一起守護了這場民主的喜事。

我要特別感謝所有的年輕朋友。我知道，有些人特別從國外飛回來，只為了投我一票。如果你們在場的話，請你舉手給我們看一看！

有些人沒有買到車票，一直從台北站回到中南部。有些人整晚睡不著，乾脆一大早就衝去投票。

我還知道，大家今天在投票的時候，投票蓋章都特別小心，特別用力，甚至有些人的手還在發抖，深怕一不小心，就變成了廢票。

這個就是民主的重量、就是自由的滋味。所以我要對所有的年輕朋友說，謝謝你們，你們是勇敢ㄟ台灣囡子，台灣最美的風景是你們。我也要謝謝我們英眼部隊的朋友，不只是幫我拉票、固票，還幫忙報票，這是我們台灣公民運動的里程碑。我要謝謝我們英眼部隊所有年輕的好朋友，謝謝你們！

我不會忘記對你們的承諾。我還有四年的時間，我一定會留下一個更好的國家給你們。

我們還有另外一群年輕人，他們是競選團隊工作同仁。他們從選戰一開始到現在，都堅守在崗位上。即使現在，都還在引導秩序、在場控、在處理每一個工作流程細節。謝謝你們，你們是這場勝利的幕後英雄。

我也要謝謝我的競選搭檔清德。我期待未來四年，跟他一起，繼續為台灣人民來奮鬥。

這一次全國競選的總部主委，也就是陪伴我四年的陳建仁副總統。大仁哥，過幾個月，他就要交棒給清德。

我要謝謝陳副總統，四年來做我最堅強的隊友，未來，我還有的重要的事情，要拜託你幫忙。台灣永遠需要你。

我還要特別謝謝蘇貞昌院長領導的行政團隊，在短短的一年時間，我們這個行政團隊，把過去三年打下的基礎，做出了有感的成績。每一次聽蘇院長簡報，就知道這個政府真的做了好多的事情。我要謝謝在我第一任期的三位行政院長，也要特別謝謝蘇貞昌院長，在前年敗選之後，接下了行政團隊的重擔，讓我們可以在一年之內重新再起，我們謝謝蘇貞昌院長。

我們也要謝謝卓主席的領導，謝謝主席在困難的時候，承擔了黨的重責大任。

我們要特別謝謝菊姐，他永遠是溫暖的，永遠是我們的大姊姊，無論是我們成功的時候，還是失敗的時候，我們總是有一個溫暖的大姊姊陪伴著我們。

最後，我要特別謝謝那些沒有投票給我的人。我知道，過去這三年多來，各位對蔡英文的表現並不滿意。

未來四年，我們會拿出更大的誠意，來獲得各位的認同與信任。我們都是台灣人，所有的台灣人都是家人。

在這裡，我再次的呼籲，我們所有的支持者，今天晚上開始，放下對立，擁抱我們的家人。

我也要恭喜所有連任、還有新當選的立法委員。台灣人民願意，再一次支持民進黨國會過半，民進黨絕對不會辜負台灣人民的期待。

未來四年，我們一定會繼續守護主權、繼續堅持民主、繼續推動改革，把我們曾經承諾的事，一項一項的來實踐。

我期許，未來的行政跟立法團隊，一定會用最嚴肅的態度，來看待台灣人民的託付。我們身上都有一個共同的使命，打造一個更好的國家，更周全的照顧，更亮眼的經濟，跟更穩健的改革。

這一次的選舉結果，是台灣人民的聲音，是民主的聲音，全世界都聽到了！我相信對岸也聽到了。我要呼籲對岸，正視這一次台灣人民的選擇。兩岸雙方都有責任，致力於確保台海和平穩定的現狀。

我也要誠懇的呼籲北京當局，「和平、對等、民主、對話」，這八個字是兩岸重要的啟動良性互動、長久穩定發展的關鍵，也是能夠讓兩岸人民拉近距離、互惠互利的唯一途徑。

親愛的台灣人民，選舉已經結束了，現在是團結的時候了。明天太陽出來的時候，台灣人民一樣的善良，社會一樣的安定，百工百業一樣勤奮努力。

再一次謝謝全體台灣人民。今天，我們守住了民主自由。明天開始，讓我們團結在一起，一起克服所有的挑戰，一起克服所有的困難。

台灣不只有民主，不只有自由。接下來，我們重要的使命就是，我們兩千三百萬人，要讓全世界都為我們的團結而感動，都為我們中華民國台灣的成功而感動。謝謝大家！

(中時 )