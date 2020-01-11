蔡英文總統連任後，成為當然黨主席，民進黨主席卓榮泰今在國際記者會中被問到未來角色時表示，他的任期就是今年5月29日，對於黨政合一及促進未來新政府籌組的方向，黨部能夠提供任何的協助，也可進一步商討如何將時程速度做怎樣的調整。

卓榮泰強調，因為現在沒有任何不安定的狀況出現 應該讓最新的民意也能夠 在黨中付諸 這個事情還要做最新的一步的討論。

卓表示，他在今年6月19日黨中央正式提名蔡英文時擔任總統人選時，他就說過，希望蔡總統能在最快時間回來主持黨中央會議，這個意思不會改變。

(中時 )