黨主席任期？卓榮泰：配合黨政合一進一步調整 23:342020/01/11 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黨主席任期？卓榮泰：配合黨政合一可以進一步調整時程。(曾薏蘋攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統連任後，成為當然黨主席，民進黨主席卓榮泰今在國際記者會中被問到未來角色時表示，他的任期就是今年5月29日，對於黨政合一及促進未來新政府籌組的方向，黨部能夠提供任何的協助，也可進一步商討如何將時程速度做怎樣的調整。 卓榮泰強調，因為現在沒有任何不安定的狀況出現 應該讓最新的民意也能夠 在黨中付諸 這個事情還要做最新的一步的討論。 卓表示，他在今年6月19日黨中央正式提名蔡英文時擔任總統人選時，他就說過，希望蔡總統能在最快時間回來主持黨中央會議，這個意思不會改變。 (中時 ) #卓榮泰 #黨主席 #總統 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文嘉義市掃街 展現高人氣 12:432020/01/07 政治 韓辦批蔡是翹班總統： 美伊緊張竟在台中掃街 11:092020/01/09 政治 韓辦籲：中華民國派支持韓國瑜 下架蔡英文 10:152020/01/10 政治 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 11:442020/01/10 生活 韓辦指泛藍分裂綠得利 勿蹈覆轍 04:092020/01/11 焦點新聞 影／蔡英文抵投票所 笑得開心！ 09:102020/01/11 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 蔡英文總統的挑戰》後蔡英文時代 芒果乾無法再啃4年 21:192020/01/11 政治 曾永權代理國民黨主席 下屆黨主席 朱立倫是大熱門 21:242020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜輸到240萬票 名嘴：一切源於前天這幕 - 政治 得票率分析 知識藍、經濟藍未投韓國瑜 - 政治 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 韓粉擦乾眼淚！未來有二個難關要過 - 政治 為何韓輸這麼多？游淑慧爆被一個驚人場景嚇到 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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