第15屆總統、副總統選舉結果揭曉，總統蔡英文以超過800萬票的史上最高票數大勝國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜。美國在台協會（AIT）官方臉書稍早轉發美國國務卿蓬佩奥的祝賀，並肯定蔡總統在面對持續不斷的壓力下，仍致力於維持兩岸的穩定。

蓬佩奥表示，美國祝賀蔡英文總統連任成功，我們也恭賀台灣再次展現其堅實民主制度的活力；台灣健全的民主制度、自由的市場經濟和朝氣蓬勃的公民社會，使台灣成為區域的楷模以及世界上一股良善的力量。

蓬佩奥指出，美國人民和台灣人民不僅是合作夥伴，也是同一個民主社群的一份子，並由相同的政治、經濟和國際價值觀緊密聯繫著。我們都珍視由憲法保障的權利和自由、培育由私部門帶領的成長和創業精神，並積極成為國際社群的正向力量。

蓬佩奥強調，美國感謝蔡總統帶領台灣與美國建立緊密穩固的夥伴關係，並肯定蔡總統在面對持續不斷的壓力下，仍致力於維持兩岸的穩定。在蔡總統的領導之下，我們希望台灣持續為追求民主、繁榮並致力於提供人民一條更好的道路的國家，樹立傑出的榜樣。

(中時 )