國民黨挑戰重返執政失敗，雖受香港反送中事件激化統獨爭議，讓民進黨撿到槍，但藍營內部不團結，即使初選後，亦無法消彌分裂傷痕，落敗的郭台銘、王金平不願接受結果，國民黨整合不成功，拖垮了韓國瑜的選情。

藍營不團結反送中逆勢難力挽狂瀾。（資料照郭吉銓攝影）

藍營每次選舉都因統獨議題，落局劣勢，包括2016年大選前的周子瑜事件，就讓國民黨朱立倫慘敗，今年又受到香港反送中影響，讓原本低迷的蔡英文總統選情突然谷底回春，國民黨反變成一路落後。

大環境的不利，不僅僅是香港反送中，從這場選戰可以看出來，不只「國家機器」動得厲害，「國際機器」也不遑多讓，日美學者接連諷韓，澳洲又搞出「假共諜王立強」案，外界也懷疑其中有美國的影子，台灣2020大選已是「國際級」選戰，韓國瑜面對的不僅是民進黨，連美國、日本、澳洲都加入戰局。

在這樣不利的大環境下，藍營也不團結，初選之後的分裂，遲遲無法撫平，表面上喊支持，事實上並沒有對固票有實質貢獻，從區域立委選舉就可得知，很多藍營執政的縣市，區域立委根本慘敗，執政縣市長顯然無力替藍營固票催票。

國民黨主席吳敦義把自己排進不分區名單，還沒選完就先在考慮選立法院長，不分區名單備受爭議，他卻一意孤行，反被對手拿來操作，接連的失言，也讓國民黨選情火上加油，甚至黨中央跟韓辦還有重疊募款的窘境，吳敦義先去募了款，竟然讓韓辦沒資源。

前立法院長王金平跟鴻海創辦人郭台銘也造成裂痕加深，初選過後願賭不服輸，遠不如民進黨的賴清德，落選之後還是給予祝福，郭台銘落選之後轉為「韓黑」，他跟他的子弟兵靠著黑韓企圖瓜分藍營選票，結果就是造成郭粉、韓粉對立，泛藍不團結，結果就是兩邊都討不到好處。

韓陣營的打法也雜亂無章，韓團隊像是臨時湊起來的隊伍，彼此間的連結跟分工時常相當紊亂，團隊也沒有一個大份量的人能夠鎮住所有人，並有效管理，前新北市長朱立倫也是到選舉最後關頭才點頭擔任競總主委，到那時也已經太遲。

(中時 )