國民黨韓流未掀起海嘯，原本3席保不住，還掉了1席，只剩江啟臣和楊瓊瓔兩席上榜。（盧金足攝）

第10屆立法委員選舉結果11日出爐，台中市立委席次應選8席，選舉人數221萬7608人，選情激烈，投票率76.39％，國民黨韓流未掀起海嘯，原本3席保不住，還掉了1席，只剩江啟臣和楊瓊瓔兩席上榜，泛綠無黨籍洪慈庸挫敗，但兩名新秀莊競程及基進黨陳柏惟獲勝助攻，成功搶下6席，創下國民黨大敗的紀錄。

這場立委選舉結果，對就職甫滿1年的台中市長盧秀燕也是警訊，1年前才以大選20萬票入主市府，但1年後身負「超級母雞」抬轎角色，國民黨立委一役卻大輸26萬票，民意如流水，立委只拿2席。

檢討國民黨慘輸原因，在野4年在台中市缺乏培養立委新人，多個選區提出的「資深」候選人，年紀與思維方式，較難有論述能力，未對年輕人造成足夠吸引力，反觀泛綠推出民進黨莊競程與基進黨陳柏惟，年紀30幾歲，翻轉派系與家族生根，基層實力雄厚選區，透過網路與論述能力影響力，見出「網紅」時代來臨。

民進黨肯給年輕人機會，年輕選將也在艱困選區打出一手好牌，以政治歷練一張白紙的莊競程為例，學經歷亮眼，政見打動選民的心，沈智慧仍以傳統選戰打法，非只因反送中「芒果乾」（亡國感）操作奏效，催出年輕人票票入匭，候選人本身對於公共議題論述能力，反制老套選舉方式。

藍營失去半壁江山，除了政黨屬性，候選人特質有很大因素，陳柏惟打敗現任立委顏寬恒，有如「小蝦米扳倒大鯨魚」，年輕人不只會衝撞，對公共議題說服力加分，國民黨應痛定思痛，培養更有論述能力的候選人出來。

這次泛綠拿到6席，大勝國民黨兩席，藍營還太迷信派系的地方經營及資深級人選，在人手一機的網路資訊發達時代，民進黨新人輩出，清楚表達自己的意見跟立場，掌握網路與不同階層的年齡層選民，傳統藍綠選民結構，已經要重新思考。

反觀國民黨執著傳統選民結構，不只年輕人返鄉投票，中間選民的關鍵票，地方選舉PK的選區，候選人能否讓基層民眾感受到是否有表現，泛綠在基層突破選民結構，加上韓國瑜造勢盛況，激發綠營的危機感，國民黨民調蓋牌後，大悶鍋無法掌握票源補強，反而造成誤判，連動的立委選情兵敗如山倒。

(中時 )