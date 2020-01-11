朱立倫為洪秀柱打氣。（江姓讀者提供）

韓國瑜敗選後，全國競總主委朱立倫今晚都未發表聲明。據了解，朱立倫除了到台南安排參選立委落敗的洪秀柱，今晚九時也趕到韓國瑜高雄市競總，但當時韓已離開總部，兩人電話聯繫後約在附近碰面，朱當面安慰韓，同時向韓說「抱歉」，韓則表示是自己努力不夠，也向朱致謝擔任主委的辛勞。

據了解，在吳敦義宣布請辭黨主席後，朱是否參加3個月後的黨主席補選，目前尚未決定。不過近朱人士認為，朱勢將參選明年8月的下任黨主席，況且朱並不怕在黨最艱困的時刻出來挑起重任，因此極可能參與黨主席補選。

(中時 )