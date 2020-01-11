朱立倫南下會韓國瑜 彼此說抱歉 23:322020/01/11 中時 黃福其、 趙婉淳 、 周毓翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 朱立倫與韓國瑜互道抱歉。(江姓讀者提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 朱立倫為洪秀柱打氣。（江姓讀者提供） 韓國瑜敗選後，全國競總主委朱立倫今晚都未發表聲明。據了解，朱立倫除了到台南安排參選立委落敗的洪秀柱，今晚九時也趕到韓國瑜高雄市競總，但當時韓已離開總部，兩人電話聯繫後約在附近碰面，朱當面安慰韓，同時向韓說「抱歉」，韓則表示是自己努力不夠，也向朱致謝擔任主委的辛勞。 據了解，在吳敦義宣布請辭黨主席後，朱是否參加3個月後的黨主席補選，目前尚未決定。不過近朱人士認為，朱勢將參選明年8月的下任黨主席，況且朱並不怕在黨最艱困的時刻出來挑起重任，因此極可能參與黨主席補選。 (中時 ) #黨主席 #朱立倫 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 一定打動選民！媒體人：韓陣營最終將打出這王牌 07:572020/01/07 政治 台南韓粉 自製穿雲箭大旗南征北討 17:572020/01/07 政治 醜化韓國瑜 假道學 04:102020/01/08 論壇廣場 台南韓粉 自製穿雲箭旗 04:102020/01/08 地方新聞 代表基層心聲 讀稿機才是真草包 新黨挺韓 為兩岸和平著想 04:102020/01/09 政治要聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 韓選前之夜最後一刻韓冰現身了！與父母溫情擁抱 17:542020/01/10 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 小英暫時領先 陳揮文「預測韓大贏120萬」表情變這樣！ 17:052020/01/11 娛樂 曾永權代理國民黨主席 下屆黨主席 朱立倫是大熱門 21:242020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜輸到240萬票 名嘴：一切源於前天這幕 - 政治 得票率分析 知識藍、經濟藍未投韓國瑜 - 政治 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 韓粉擦乾眼淚！未來有二個難關要過 - 政治 為何韓輸這麼多？游淑慧爆被一個驚人場景嚇到 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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