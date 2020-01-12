烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）辦公室表示，澤倫斯基與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron ）今天同意，將讓法國專家幫助解讀烏克蘭失事班機的黑盒子。

澤倫斯基辦公室在聲明中指出，馬克宏在電話中告訴澤倫斯基，法國已啟動正式程序，展開對這次墜機事故的國際調查。馬克宏已同意造訪烏克蘭首都基輔。

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）則在今天表示，公司這架在伊朗墜毀的班機起飛前，未從德黑蘭機場收到關於潛在威脅的警告。伊朗已承認因人為疏失發射飛彈誤擊飛機。

烏克蘭國際航空在總裁及副總裁簡報會上，也否認失事客機偏離正常航線的說法，並且指稱伊朗當局本來應該關閉機場。

烏克蘭國際航空高層還呼籲，伊朗應對這起釀成機上176人全數罹難的墜機負起完全責任。

(中央社)