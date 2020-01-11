陳其邁：現在是團結時刻 23:352020/01/11 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 選後陳其邁籲團結(陳其邁臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選結束，行政院副院長陳其邁在臉書發文，說今晚每個台灣人都是主角，選後，現在是團結的時刻。 總統及立委選舉結果出爐，行政團隊紛紛在臉書上致謝，陳其邁也在臉書說，謝謝大家！今晚，每一個台灣人都是主角。我們勇敢自信的決定，將成為明天全世界的焦點。未來四年，我們不會忘記承諾，一定會繼續拚搏，不負台灣人再一次的託付。 陳其邁說，我們會繼續守護主權，堅持民主，推動改革，把我們的承諾，一項一項來實踐。選舉已經結束，現在是團結的時刻。讓我們彼此擁抱、團結，打造一個更好的台灣。 (中時 ) #韓國瑜 #蔡英文 #2020 #大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #親民黨 #宋楚瑜 #陳其邁 也許您會感興趣 推薦閱讀 首投族周子瑜回來了！疑回台參加人生第一次投票 17:222020/01/07 娛樂 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 2020新總統新國會！ 中視、中天超強黃金陣容坐鎮 13:312020/01/09 娛樂 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 不斷更新》區域立委當選名單 17:392020/01/11 政治 蔡英文總統的挑戰》後蔡英文時代 芒果乾無法再啃4年 21:192020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 2020立委選舉當選名單總覽 23:102020/01/11 政治 政治熱門新聞 為何韓造勢現場熱情未反應在選票上 黃暐瀚爆原因 - 政治 韓為何輸這麼多？游淑慧爆被一個驚人場景嚇到 - 政治 親民黨掰了 「郭家軍」全軍覆沒 - 政治 跌破眼鏡！民眾黨竟能拿到政黨票11％ 學者解讀 - 政治 國民黨選情評估失靈 黨內轟自欺欺人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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