2020大選結束，行政院副院長陳其邁在臉書發文，說今晚每個台灣人都是主角，選後，現在是團結的時刻。

總統及立委選舉結果出爐，行政團隊紛紛在臉書上致謝，陳其邁也在臉書說，謝謝大家！今晚，每一個台灣人都是主角。我們勇敢自信的決定，將成為明天全世界的焦點。未來四年，我們不會忘記承諾，一定會繼續拚搏，不負台灣人再一次的託付。

陳其邁說，我們會繼續守護主權，堅持民主，推動改革，把我們的承諾，一項一項來實踐。選舉已經結束，現在是團結的時刻。讓我們彼此擁抱、團結，打造一個更好的台灣。

(中時 )