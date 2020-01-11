去年國民黨在韓流旋風贏得15縣市，然今年總統立委選舉氣勢不如預期，未發揮地方包圍中央力量，最終以敗選收場。在國民黨主席吳敦義宣布請辭後，黨內出現世代交替檢討聲浪，選舉結果也證明九二共識不被人民埋單，有人建議盡速展開兩岸政策路線辯論。

得知總統立委敗選後，前台北縣長周錫瑋呼籲守候在黨中央外的支持者放下仇恨，相親相愛在一起，強調黨中央負全責請辭下台，從此要打破從來、從零開始、謙虛檢討、團結一起浴火重生，真正做一個監督政府、順應人民要求的在野黨。

周錫瑋說，韓國瑜參選一路遭受抹黑、抹黃、抹紅攻擊，期盼往後選舉不要再發生，同時轉變成政策能力的競爭，未來也要繼續共同愛護民主、法治、自由。

全國青工總會長林杏兒指出，此次選舉顯示九成青年不支持國民黨，然而國民黨過去一直欺騙自己，黨中央高層始終不願面對政策不獲青年認同的事實，導致青年離國民黨愈來愈遙遠，而部分黨內青年表達的聲音被高層否定而選擇出走。

林杏兒說，國民黨現在要重新開機，黨內體制要年輕化，進行世代交替，目前黨主席人選中呼聲最高的是韓國瑜，因為韓的團隊偏向年輕化，另外周錫瑋也有意角逐黨魁。

詢及是否認同世代交替，周錫瑋回，「你可能想得很多，社會絕對是老中青大家一起來」，媒體追問是否要投入黨主席選舉，周不發一語快步離去。

另外，黨內也有一派聲音認為應立即檢討國民黨的兩岸政策，去年全代會上曾建議兩岸政策路線辯論的青年團總團長田方倫直言，817餘萬人挺抗中保台，表示九二共識毫無懸念，國民黨必須在九二共識外走出新的路。

當選上不分區立委的葉毓蘭與吳斯懷遭指影響選情，應知所進退，葉毓蘭說，「很抱歉，尊重他們的意見，國民黨選得不錯，應該是我所代表的族群站出來相挺，謝謝；政黨票選得還不錯，跟民進黨差不了多少」。

葉毓蘭表示，此次選舉若解釋成世代戰爭，將是中華民國的不幸，國民黨的確要徹底檢討反省，希望中華民國是一個能包容不同族群、世代的地方，坦承民進黨的「反中牌」為時代潮流，國民黨要提升應變能力。

不具名人士說，國民黨無法重返執政，未來15縣市長、19縣市議長、立院黨團與黨中央要緊密結合，尤其黨中央應協助立法院扮演強力在野黨監督力量，讓執政縣市長做出好的成績，年輕化與改革均勢在必行，未來艱困的路程很長，就看黨中央怎麼做。

(中時 )