2020大選結果出爐，時代力量雖5席區域立委全軍覆沒，但靠著政黨票取得3席不分區立委，保住立法院黨團運作，不過名列不分區第4名的立委黃國昌無法如願續留立法院。黃國昌稍早在臉書發文表示，恭喜所有當選人，看到時力政黨票比起去年74萬票成長到突破100萬票點滴在心，相信全新的戰鬥團隊絕對持續視新國會最強的監督力量，他未來會在公民社會與大家一起努力，堅持公平正義，一步一步改變台灣。

黃國昌表示，選舉結束了，新民意產生新國會，恭喜所有當選人，感謝黨部全體群策群力及志工無私奉獻，讓時力這次得到超過100萬政黨票的支持，較2016年的74萬票成長許多。國昌點滴在心，真的感謝大家。

對於無緣續留國會，黃國昌說，今晚，雪片般的訊息湧入信箱，表示惋惜，感謝朋友們的鼓勵，很開心與實力打了美好一仗，未來他也會公民社會與大家一起努力。堅持公平正義，一步一步地改變台灣，讓台灣更好。

黃國昌強調，去年夏天曾說過，要全力將一個戰鬥團隊送進立法院；而他相信，在新的國會中，陳椒華老師、邱顯智和王婉諭組成的時代力量黨團，絕對會持續是新國會中最強的監督力量。

(中時 )