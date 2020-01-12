民進黨黨主席卓榮泰（中）11日率幹部們舉行記者會。（劉宗龍攝）

民進黨黨主席卓榮泰（圖）11日舉行記者會。（劉宗龍攝）

2020總統暨立委大選開票結果出爐，民進黨立委席次再度國會過半，民進黨黨主席卓榮泰11日率幹部們舉行記者會，大家一起深深一鞠躬向國人致謝。

(中時 )