國民黨去年總統初選後一度鬧內亂，儘管藍軍最終勉力完成整合，終究難逃敗選的現實；在這段整合過程，包括「勸」退郭台銘、朱立倫接任韓全國競總主委、王金平歸隊，榮譽黨主席連戰在檯面下默默運作、發揮所有影響力助黨挺韓，是幕後扮演「桶箍」的關鍵角色。

據悉，韓國瑜離開政壇十多年，與連戰並無連繫。直到韓國瑜當選高雄市長，北上拜會連戰，連戰同時安排日月光集團創辦人張虔生與韓見面，協助韓市府招商布局，兩人才有所接觸。

而後國民黨總統初選，雖然連戰與郭台銘、朱立倫長期互動，但他在初選保持中立。至去年7月15日初選揭曉當天，韓國瑜立即展開「團結之旅」，在拜會完朱立倫卻見不到郭台銘之後，就驅車拜訪連戰，而連戰辦公室隨即發聲明「全力支持韓國瑜」，這是連韓第二次見面；連辦的聲明，正是表達「連戰挺初選制度產生的人選」。

但韓國瑜獲提名，卻面臨郭台銘不服敗選、王金平拒絕初選的「郭王之亂」的分裂危機，連戰憑著與郭、王的深厚交情，多方勸解，去年 9月12日總統被連署人登記前，發動31名大老連署的「團結、奮鬥、救中華民國」廣告，公開勸合韓、郭，同時不著痕跡示警王，郭最終決定退選，王也經連戰持續勸解後，去年11月下旬點頭願與高雄市副市長李四川見面、同意重要樁腳出面挺韓，進而與李四川同台造勢。

此外，韓原本擬請連戰當全國競總主委，但連認為由年輕的朱立倫當主委、他當後援總會長為宜；最後經連戰撮合下，朱應允韓面邀接任主委。另一方面，連戰也以個人人脈，促成林伯豐等工商大老、台企聯要角，破例出面成立挺韓後援會，另親自在連辦一波波約見各領域團體，以後援會方式，為韓建構後援組織。

這次選舉過程，國民黨中央無力整合黨內，甚至曾與韓營格格不入，不過連戰認為韓不但是黨機制產生的人選，也是國民黨首位非出身精英階層、能與庶民接地氣的總統候選人，因此曾分別數度與吳敦義或韓國瑜意見交換、提供建議。有韓營高層人士就以「黨有一老如有一寶」，肯定連戰在這次整合黨內，實著發揮關鍵影響力的角色。儘管大選結果，國民黨及韓國瑜仍難逃敗選命運，令連戰挺黨、挺制度的心願成為遺憾，但若無連戰幕後協助，選戰結果恐怕會令藍營及韓國瑜的支持者更心酸。

(中時 )