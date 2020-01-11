2020總統與立委選舉今天進行投開票，在不分區及僑居國外國民立法委員的政黨票部分，共有4個政黨跨越5%的得票門檻，可按比例分配34席的不分區立委席次，預計分別是民進黨獲13席、國民黨13席、台灣民眾黨5席與時代力量3席。而4個跨越5%門檻的的政黨各有哪些人進入不分區名單，極受外界關注。

對照各黨不分區提名順序，原先極受爭議、已宣布辭職的國民黨主席吳敦義落在名單外，成為不分區候補第一名，民眾黨部份則有蔡壁如以第4名進入國會，時代力量黃國昌則未能進入名單。

政黨票獲得最多的民進黨得票率為33.98%，預計可以分配13名不分區立委席次，按民進黨提名順序，進入國會的不分區立委包括：吳玉琴（女）、洪申翰、范雲（女）、羅美玲（女）、邱泰源、周春米（女）、游錫堃、柯建銘、管碧玲（女）、莊瑞雄、沈發惠、林楚茵（女）、施義芳，共13人。

國民黨本次選舉政黨票得票率為33.36%，預計可獲分配13席，按名單分別是：曾銘宗、葉毓蘭（女）、李貴敏（女）、吳斯懷、鄭麗文（女）、林文瑞、廖婉汝（女）、翁重鈞、吳怡玎（女）、陳以信、張育美（女）、李德維、溫玉霞（女）。

台灣民眾黨政黨票得票率11.22%，預計可獲分配5席，名單如下：賴香伶（女）、張其祿、高虹安（女）、邱臣遠、蔡壁如（女）。

第4個參與分配不分區席次的時代力量則可獲分配3席，按名單如下：陳椒華（女）、邱顯智、王婉諭（女）。

此外，政黨票得票率超過1%的政黨則包括親民黨3.66%、台灣基進3.16%、綠黨2.41%、新黨1.04%，與一邊一國行動黨1.01%，這些政黨皆未跨越5%的門檻，無法分配不分區立委席次。

本次選舉選出的是第10屆立委共113人，其中包括全國不分區及僑居國外國民立委34人、區域立委73人、平地原住民立委3人和山地原住民立委3人。

(中時電子報)