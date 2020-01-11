費鴻泰在立院表現不僅讓馬英九、王金平在選前合體為他站台，也獲得選民青睞分裂投票。（本報資料照片）

台北市藍營死忠票約在三成四左右，部分立委候選人卻能獲得五成以上選票支持，但國政配卻僅獲四成上下的得票率，顯示中間及知識藍、經濟藍選民在大選中分裂投票，釀致藍營敗因，但民進黨候選人未能完全承接到總統母雞的庇蔭，讓藍營候選人在艱困選舉中殺出一條血路。

英德配在北市僅在文山區略輸國政配，在松山、信義、中山三區則分別獲得壓倒性的53.6％、51.1％、48.8％高得票率，國政配僅獲42％、44％、46％，照理說，這樣高的支持度應可嘉惠到綠營立委候選人吳怡農、許淑華，確保這二席立委候選人上榜。

但投票結果卻顯示，這二個綠營總統得票遠高於藍營的選區，卻反由藍營的蔣萬安（51.4％）、費鴻泰（46.27％）逆轉蟬聯，顯見中間選民信賴蔣、費的問政表現，才願意分裂投票支持讓這二名藍營候選人連任。

至於常把「新潮流不倒，台灣不會好」掛在嘴邊的台北市長柯文哲，在第七選區推出美女刺客蔡宜芳並獲得9.4％、1萬7435票，成為左右本區的關鍵。

至於在選戰中選擇消極切割韓國瑜的第六選區國民黨立委當選人林奕華，獲得52.41％的高得票率，但國政配在大安區僅得46.98％，少了6％約8295票，顯示國政配確實未能吸引到大安區的知識藍、經濟藍及中間選民的青睞。

成功擊敗尋求連任的民進黨港湖女神高嘉瑜，得票率為48.9％、50.7％，但英德配在港湖地區得票數分別為54.4％、53.2％，高嘉瑜並未完全承接英德的支持，也可解釋高嘉瑜在選戰中向郭台銘靠攏、炮轟阿扁，讓部分深綠選民不願投票支持。

港湖區國民黨候選人李彥秀得票率分為48.7％、46.8％，但國政配則僅有41.1％、42％，顯見她在全力拼戰下，雖敗猶榮。

同樣情形也在第一選區（北投、蘭雅）的國民黨候選人汪志冰得票數上發現，這二區國政配僅獲比基本盤略高的三成七得票率，但汪志冰卻把票率拉抬到超過四成。

(中時 )