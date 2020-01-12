沈智慧（前右）自行宣布敗選，向台下支持者鞠躬感謝支持。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

去年立委補選成功，國民黨台中市第五選區立法委員候選人沈智慧，這次輸給對手民進黨政治素人莊競程，沈智慧表示，開票結果讓支持者失望，但沒有對不起國家，她很認真在立法，也祝福莊當選，期待他可以改變世代，並有責任勇於承擔，把一些承諾選民的事情完成。

沈智慧表示，她認真立法，酒精鎖將今年3月將上路，酒駕零容忍，最高到無期徒刑，降低酒駕撞死人情況，很多法案在立法院被民進黨擋掉，像是大客車肇事法案被擋掉，希望這些好的立法，對手可以參考延續下去，繼續努力完成立法。

(中時 )