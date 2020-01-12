敗選支持者哭了沈智慧：很認真立法 00:022020/01/12 中時 張妍溱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 沈智慧自行宣布敗選，現場支持者忍不住哭了擁抱沈智慧，大喊：「我們愛你！」。（翻攝照片／張妍溱台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 沈智慧（前右）自行宣布敗選，向台下支持者鞠躬感謝支持。（翻攝照片／張妍溱台中傳真） 去年立委補選成功，國民黨台中市第五選區立法委員候選人沈智慧，這次輸給對手民進黨政治素人莊競程，沈智慧表示，開票結果讓支持者失望，但沒有對不起國家，她很認真在立法，也祝福莊當選，期待他可以改變世代，並有責任勇於承擔，把一些承諾選民的事情完成。 沈智慧表示，她認真立法，酒精鎖將今年3月將上路，酒駕零容忍，最高到無期徒刑，降低酒駕撞死人情況，很多法案在立法院被民進黨擋掉，像是大客車肇事法案被擋掉，希望這些好的立法，對手可以參考延續下去，繼續努力完成立法。 (中時 ) #立法 #沈智慧 #民進黨 #酒駕 #支持者 也許您會感興趣 推薦閱讀 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 民進黨為什麼開始告急？ 唐湘龍爆「真相」 21:452020/01/09 政治 韓國瑜凱道造勢晚會 侯友宜：找回台灣人的精神 22:512020/01/09 政治 七問民進黨 用事實揭穿謊言 04:092020/01/10 論壇廣場 名家專欄選後的兩岸政策基調 04:102020/01/10 時論廣場 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 不斷更新》區域立委當選名單 17:392020/01/11 政治 守住北投天母 吳思瑤自行宣布當選 20:022020/01/11 政治 2020立委選舉當選名單總覽 23:102020/01/11 政治 政治熱門新聞 為何韓造勢現場熱情未反應在選票上 黃暐瀚爆原因 - 政治 韓為何輸這麼多？游淑慧爆被一個驚人場景嚇到 - 政治 親民黨掰了 「郭家軍」全軍覆沒 - 政治 跌破眼鏡！民眾黨竟能拿到政黨票11％ 學者解讀 - 政治 韓國瑜輸到240萬票 名嘴：一切源於前天這幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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