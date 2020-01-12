台北市第七選區（信義、南松山）國民黨立委候選人費鴻泰以8萬5082贏得區域立委選舉，為中國國民黨獲得立法院珍貴的一席，對此費鴻泰感謝選民支持，往後四年一定會非常努力落實政見，深耕地方。

費鴻泰表示，感謝選區的選民給費鴻泰的支持，往後四年會非常的努力，首先目標是把九大政見落實，第二會加強對地方的深耕，會接地氣的做好選民服務。他也認為，國民黨對年輕朋友的溝通不夠，尤其是針對兩岸政策，民進黨反送中造成的亡國感，對國民黨造成了很大的影響。因此，國民黨今後應該明確的告訴大家國民黨的兩岸政策，再來要強力的溝通。

費鴻泰也感謝選民肯定這4年的實績，今後也會更加努力地完成選民交付的重責大任，尤其是年輕朋友，如果在市場、公園看到費鴻泰擺攤，不要害羞，來跟費鴻泰一起聊聊，我們可以談談國家的願景，也可以談談對信義松山發展的想法，費鴻泰永遠是您的好鄰居。

(中時 )