台北信義區是全球百貨公司最密集的一級戰區，遠百作為信義區最後一家百貨商場，為什麼有自信可以後發先至？

無論是來自美國紐約的高端甜點店「Lady M」，或者蘋果電腦亞洲首家旗艦店、威秀影城最高端的頭等艙等級設備，全都看上這裡。「我們的品牌櫃位，不是獨家，就是和其他商場門市有區隔性。」1月3日，在遠東百貨信義店A13試營運1周後，遠東百貨總經理徐雪芳向《今周刊》揭露布局信義區的盤算。

成立53年的遠東百貨，比有日本血統的新光三越、遠東SOGO百貨都老上一輪。究竟最老百貨公司怎麼在台北市信義區的百貨一級戰區，開出最新潮的商場？「最後一個到，未必一定輸，反而可能更好！」這是徐雪芳所給出的第一個答案。

16年磨一劍

力圖後發先至

早在2003年，遠百就取得A13的50年地上權，卻在19年底才以信義區百貨業後進者之姿試營運。看似晚了對手10餘年，但在遠百團隊看來，卻是後發先至的好機會。

「百貨公司是典型的『後進後贏』產業。」遠百營運長林彰豊說。遠百的第一個好機會，就是在信義區歷經十多年快速發展、成為亞洲備受矚目的商圈後，高科技龍頭蘋果公司因此看上遠百擁有的A13好地段。幾年前市場上就謠傳，蘋果執行長庫克親自到還是平地的A13土地繞了一圈，儘管謠言未能證實，但不久後，蘋果方面就主動找上遠百談合作。

「他們（蘋果）是主動來談，我們也沒想到會是旗艦店。」徐雪芳首度揭露蘋果亞洲旗艦店落腳A13的源頭，竟然是對方主動接觸遠百，至今，她猶記得當時的驚訝。

雖然礙於雙方合約，不能透露太多洽談細節，但她坦言過程相當嚴謹，「談判時間花兩年，要完成合約也要兩年，細節太多了。」特別是蘋果旗艦店的地下室和A13建物相連，因此在公共安全部分花不少時間溝通，「樓上玻璃屋是它（蘋果）自己蓋上去的，所有材質都是從國外進口。」

「這是全世界第一個在美國之外的、世界級的旗艦店。」徐雪芳說，旗艦店裡面很多數位體驗，不僅僅是賣手機，「蘋果世界級的旗艦店和一般零售format（業態）不一樣，這是community center（社群中心）。」如同一個資訊發送站，要提升粉絲黏著度。在蘋果旗艦店加持下，A13試營運至今，成績超乎遠百預期，每天吸引5萬至8萬人，假日甚至單日超過10萬人。

《今周刊》(第1203期)

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(中時電子報)